Românii mai au la dispoziție două săptămâni pentru a obține gratuit buletinul electronic. Începând cu 1 iulie 2026, emiterea actelor de identitate cu cip va presupune achitarea unei taxe de 70 de lei, informează Observator News. Cei interesați sunt încurajați să profite de această perioadă pentru a evita costurile.

Finanțarea pentru primele emiteri gratuite provine din fondurile PNRR, iar autoritățile au reușit să faciliteze tranziția către noul format de buletin pentru peste 1,4 milioane de persoane între august 2021 și aprilie 2026.

„Buletinul electronic oferă mai multe beneficii, inclusiv stocarea unui volum mai mare de date, iar lipsa adresei de domiciliu nu mai reprezintă o problemă pentru relația cu instituțiile publice”, au transmis reprezentanții autorităților.

Pentru cei care preferă varianta clasică, fără cip, este important de știut că și aceasta presupune o taxă, însă mai redusă, de 40 de lei. Totuși, oficialii recomandă trecerea la varianta electronică, considerată mai sigură și mai eficientă. Toate actele de identitate trebuie actualizate conform termenului de valabilitate, iar solicitanții pot accesa informațiile necesare pe platformele oficiale ale autorităților.

Începând din mai 2025, cartea electronică de identitate a fost disponibilă în mai multe județe din România. Programările pentru noile buletine s-au putut realizat doar online, la acel moment. Cetățenii pot solicita eliberarea unei cărți electronice de identitate indiferent dacă actualul buletin expiră sau nu.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE