Cele mai importante informații pe scurt:

O veche regulă spune: de la Paște la octombrie anvelope de vară, de la octombrie la Paște anvelope de iarnă. Formula e bună, dar prea generală și depinde masiv de unde locuiești.

Este mai precis să te orientezi după temperatură – dar atenție: faptul că +7 grade Celsius este întotdeauna momentul potrivit este o minciună persistentă a producătorilor de anvelope! Realitatea e mult mai nuanțată.

În caz de îndoială, în perioadele de tranziție este mai sigur să conduci cu anvelope de iarnă – cu excepția cazului în care nu depinzi neapărat de mașină și o poți lăsa în parcare când este gheață. În niciun caz nu ar trebui să conduci cu anvelope de iarnă pe tot parcursul anului.

De ce temperatura afectează dramatic anvelopele – explicația tehnică

Aici e esența problemei: anvelopele de iarnă și cele de vară sunt făcute din compoziții complet diferite de cauciuc, fiecare optimizată pentru un anumit interval de temperatură.

Cauciucul din anvelopele de iarnă este moale și flexibil – creat special să rămână elastic chiar și la temperaturi sub zero grade. Dar exact această proprietate devine o problemă când temperaturile urcă. Mai exact, se uzează mult mai rapid – cauciucul moale se topește literalmente pe asfaltul cald, uzându-se de 2-3 ori mai rapid decât ar trebui. O anvelopă de iarnă care ar dura 2-3 sezoane poate fi distrusă într-un singur sezon dacă o folosești vara.

De asemenea, drânarea devine mai slabă – paradoxal, deși cauciucul e moale, frânarea pe asfalt cald e mai slabă cu până la 20% față de anvelopele de vară. De ce? Pentru că cauciucul devine prea moale, pierde structura și „se năruie” sub presiune în loc să ofere grip solid.

Mașina devine instabilă – în viraje rapide sau la manevre bruște, anvelopele de iarnă se deformează excesiv pe asfaltul cald, creând senzația că mașina „plutește” sau „se leagănă”. Controlul în situații de urgență e compromis.

Iar in cazul anvelopelor de vara, folosite iarna, cauciucul îngheață literalment* – sub 7°C, cauciucul devine atât de rigid încât își pierde complet elasticitatea. Nu mai „mușcă” în asfalt, ci alunecă peste el.

În plus, distanțele de frânare cresc cu până la 30% – chiar și pe asfalt uscat, fără zăpadă sau gheață! E ca și cum ai încerca să frânezi cu bucăți de plastic tare.

Pierderea completă de aderență pe zăpadă sau gheață – profilul anvelopelor de vară nu este suficient de adânc și nu are lamelele necesare să se agațe de suprafețe alunecoase. Pe zăpadă, o anvelopă de vară e practic inutilă.

Pot crăpa și se pot sparge – cauciucul rigid pierde elasticitatea și poate dezvolta fisuri. În cazuri extreme, la temperaturi foarte scăzute, pot chiar să se spargă.

Minciuna celor 7 grade – de ce nu e atât de simplu

Producătorii de anvelope ne spun de zeci de ani că anvelopele de iarnă sunt întotdeauna cea mai bună alegere la temperaturi sub plus 7 grade Celsius. Este adevărat că amestecul lor de cauciuc mai moale rămâne flexibil chiar și la temperaturi scăzute.

Dar realitatea e mai complicată: la temperaturi puțin peste zero grade, întrebarea-cheie este: este carosabilul încă umed la pornire? Atunci anvelopele de iarnă sunt mai bune.

Pe drumuri uscate și la 5-7 grade? Anvelopele de vară pot fi deja mai sigure.

Plus, 7 grade nu e un prag magic. Anvelopele de vară încep să performeze mai bine de la aproximativ 5 grade în sus pe drumuri uscate, dar la 10 grade pe drumuri umede. Anvelopele de iarnă încep să se uzeze accelerat de la 10 grade în sus, dar devin cu adevărat problematice peste 15 grade.

Așadar, cand schimbăm cauciucurile?

În primul rand, mu te baza pe o singură dată din calendar. Verifică prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni. Dacă temperaturile minime nocturne sunt constant peste 5 grade și nu se mai anunță ninsori sau îngheț, e timpul. Observă dimineața dacă mai apare rouă sau chiciură pe geamurile mașinii. Dacă da, mai așteaptă puțin. Dacă nu, e sigur să schimbi. Gândește-te la traseele pe care le faci. Mergi des în zone montane sau umbrite unde poate fi încă frig? Păstrează anvelopele de iarnă mai mult.

Iar pentru a schimba de la vară la iarnă, momentul ideal este cand temperaturile minime nocturne scad constant sub 7 grade. Prognoza meteo arată că se apropie temperaturi în jurul a zero grade în următoarele săptămâni. Este sfârșitul lunii octombrie sau începutul lui noiembrie (în funcție de zona în care locuiești).

Anvelopele All Season – o alternativă bună

Cei care doresc să evite schimbarea sezonieră a anvelopelor pot opta pentru anvelope pentru toate anotimpurile (all-season).

Acestea sunt un compromis: nu sunt la fel de bune ca anvelopele de iarnă pe zăpadă și gheață, și nici la fel de performante ca anvelopele de vară pe asfalt uscat și cald. Dar oferă totuși suficientă siguranță pentru mașinile mici și ușoare conduse în zone cu ierni blânde.

