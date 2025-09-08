Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Banat

Media temperaturilor din timpul zilei va crește în primele trei zile, astfel că va atinge valoarea de 33 de grade în 10 septembrie. Ulterior se poate identifica o scădere de la o zi la alta, astfel că, în data de 15 septembrie, maximele termice se vor situa, mediat, în jurul a 26 de grade.

După această zi, temperaturile maxime vor mai crește ușor, până spre o medie de 28 de grade, în perioada 16-19 septembrie. La finalul intervalului de analiză se observă o altă scădere a temperaturilor diurne, spre aproximativ 26 de grade. În ceea ce privește minimele termice, mediat, se vor înregistra 15 grade în intervalul 8-10 septembrie, apoi vor crește spre 18 grade în data de 11 septembrie.

După aceasta, se observă o scădere treptată a mediei temperaturilor minime, astfel încât, la finalul celei de-a doua săptămâni, se vor atinge 12 grade.

Temporar va ploua, posibil mai însemnat cantitativ în perioada 11-14 septembrie.

Vremea în următoarele două săptămâni în Crișana

Prima săptămână va debuta cu variații ale mediei maximelor termice între 25 și 30 de grade. Din ziua de 11 septembrie se remarcă o scădere a temperaturilor maxime, astfel că, mediat, se vor înregistra aproximativ 26 de grade, în perioada 12-18 septembrie.

Ulterior se poate observa o scădere a temperaturilor de pe parcursul zilei, astfel încât, la finalul celei de-a doua săptămâni se va atinge valoarea medie de 24 de grade. Dacă se face referire la minimele termice, acestea vor scădea ușor în primele trei zile, iar în data de 11 septembrie se poate identifica o creștere, până la aproximativ 17 grade.

După aceasta, media temperaturilor nocturne va scădea treptat spre 11…12 grade, în a doua jumătate a intervalului de referință. Temporar va ploua, local însemnat cantitativ, îndeosebi în prima săptămână analizată.

În Transilvania, variații de temperatură

Începutul primei săptămâni indică variații ale mediei temperaturilor maxime, iar cea mai mare valoare se va înregistra în zilele de 10 și 11 septembrie (28 de grade). După aceasta, media maximelor termice va scădea până spre debutul celei de-a doua săptămâni, astel că, în 15 septembrie, se vor atinge 24 de grade. Această valoare se va menține până spre sfârșitul intervalului de referință.

Dacă se face raportare la temperaturile din timpul nopții, media acestora va fi cuprinsă între 11 și 13 grade în prima jumătate a perioadei analizate. Din data de 14 septembrie se poate observa scăderea treptată a minimelor termice, astfel încât, mediat, se vor înregistra 9 grade în intervalul 16-21 septembrie.

Va ploua, local însemnat cantitativ, cu precădere în prima săptămână a perioadei de referință.

Maramureș, între ploi și răcire semnificativă

La începutul intervalului, media maximelor termice va fi de 27 de grade, însă în data de 9 septembrie se identifică o răcire semnificativă a vremii, astfel că, mediat, se vor atinge 22 de grade. În schimb, în următoarea zi, temperaturile maxime vor crește din nou până la aproximativ 28 de grade.

După aceasta, temperaturile diurne vor scădea ușor, iar la finalul celei de-a doua săptămâni vor fi 23 de grade. În situația mediei minimelor termice, se poate evidenția o scădere a acesteia în primele trei zile analizate, de la 14 la 12 grade, apoi va urma o scurtă perioadă în care temperaturile nocturne vor crește, atingând o valoare medie de 15 grade în data de 12 septembrie.

Ulterior, temperaturile minime vor scădea până în 16 septembrie, când mediat se vor înregistra 11 grade, valoare ce se va menține până la sfârșitul intervalului.

Temporar va ploua, local însemnat cantitativ, mai ales în prima săptămână analizată.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Moldova

Prima săptămână va debuta cu o medie a temperaturilor din timpul zilei de aproximativ 28 de grade. Ulterior, media acestora va scădea ușor spre 25…26 de grade. După data de 14 septembrie, valorile vor oscila ușor până spre finalul intervalului de analiză, între 24 și 26 de grade.

În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor crește treptat în prima săptămână, de la valori medii de 12 grade la valori de 16 grade, iar după data de 12 septembrie vor scădea ușor și până la finalul intervalului se vor situa între 10 și 12 grade. Probabilitatea de ploaie va fi redusă pe tot parcursul intervalului de referință.

Prognoza pentru următoarele două săptămâni, pentru Dobrogea

Media zilnică a temperaturilor maxime va fi în scădere în prima săptămână din interval, de la aproximativ 30 de grade până la 25 de grade, apoi tendința va fi de creștere ușoară, astfel că din data de 15 septembrie și până la finalul intervalului de anticipație sunt estimate valori între 26 și 28 de grade.

În ceea ce privește media temperaturilor de pe parcursul nopții, acestea vor crește ușor în prima săptămână a intervalului, de la valori medii de 16 grade la valori de 18 grade. Ulterior, se poate remarca o scădere ușoară a mediei minimelor termice, astfel încât, până la sfârșitul intervalului de analiză aceasta se va situa în jurul valorii de 15 grade.

Regimul pluviometric se va menține deficitar. Ploi de scurtă durată vor fi posibile la finalul primei săptămâni a intervalului.

Cum va fi vremea în Muntenia

Media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creștere treptată în primele trei zile ale intervalului, de la 30 de grade în prima zi până la 33…34 de grade, apoi tendința va fi de scădere spre valori în jurul a 28 de grade, ce se vor menține până la finalul intervalului. Media regională a temperaturilor minime va fi de 13…16 grade în perioada 8-12 septembrie, apoi sunt estimate valori termice în jurul a 12 grade. Ploi de scurtă durată vor fi posibile la finalul primei săptămâni din interval.

Ploi anunțate în Oltenia, în primele zile ale intervalului

Prima săptămână va debuta cu o medie a temperaturilor din timpul zilei de aproximativ 30 de grade. Ulterior, media acestora va fi în creștere ușoară până în data de 10 septembrie, spre 33 de grade. Valorile vor mai scădea ușor până spre finalul intervalului de analiză și se vor situa în jurul a 28 de grade. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor avea o medie cuprinsă între 14 și 16 grade în prima săptămână a intervalului de anticipație. Ulterior, se poate remarca o scădere ușoară a mediei minimelor termice, astfel încât, până la sfârșitul intervalului de analiză se va situa în jurul valorii de 12 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 12 – 14 septembrie.

Cum va fi vremea la munte

Media temperaturilor maxime se va situa între 15 și 18 grade până la finalul intervalului de anticipație. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea se vor situa în jurul valorii de 9 grade în perioada 8-12 septembrie, apoi vor fi în scădere ușoară până la finalul intervalului și se vor situa între 6 și 8 grade. Ploi mai sunt posibile, cu precădere în zilele de 9 și 10 septembrie și, din nou, în zilele de 12 și 14 septembrie.




