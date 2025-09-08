Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, cu rafale de până la 70 km/h şi izolat grindină.

Conform meteorologilor, luni, 8 septembrie, între orele 12.00 şi 23.00, în nordul Crişanei, în Maramureş, vestul Transilvaniei şi local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Cod galben de vijelii și ploi torențiale. Foto: meteoromania.ro.

Se vor înregistra ploi torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 – 70 km/h) şi izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 – 20 l/mp şi izolat de peste 30 – 35 l/mp, mai precizează ANM.

Vineri, 5 septembrie, ANM a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 8 septembrie – 6 octombrie 2025.

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice și sudice.





