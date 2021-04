Alex Arthur, în vârstă de 42 de ani, care candidează pe lista formațiunii Partid Alba, înființate recent de fostul șef al executivului scoțian Alex Salmond a primit mai multe critici și fost acuzat de rasism pe rețelele sociale, după ce a luat în derâdere românii fără adăpost care trăiesc în Scoția.

Iată ce a scris Arthur în ianuarie 2020 pe Twitter: „Cerșetorilor români din Edinburgh nu le este foame!! Tocmai am trecut pe lângă ei cu mașina, sunt gata să se instaleze pe locurile de cerșit și TOȚI sunt grași ca niște porci mari, îndopați și suculenți!”

Them Romanian beggars in Edinburgh aint hungry!! Just drove past them all ready to switch up begging posts and ALL em fat as big juicy over fed ? pigs! ?