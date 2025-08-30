Codul galben de caniculă este valabil sâmbătă, 30 august, în intervalul orar 12.00 – 21.00, pentru județe din sudul țării, inclusiv București.

ANM anunță weekend împărțit între caniculă și vijelii

„Sâmbătă (30 august) în jumătatea de sud a Olteniei, Munteniei și a Dobrogei continentale, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități”, spun meteorologii.

În acest interval de timp, temperaturile maxime vor fi de 35… 37 de grade Celsius.

Din această seară însă, vremea se schimbă. ANM a emis un cod galben de instabilitate atmosferică, începând de sâmbătă 30 august, ora 23.00 până duminică, 31 august, ora 10.00.

„În Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50-70 km/h) și izolat grindină”, se arată în textul avertizării meteo ANM.

Vreme rea în centrul și sud-vestul țării

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Un al doilea cod galben de furtuni este emis pentru duminică, 31 august, intervalul orar 10.00 – 21.00, pentru mare parte din centrul țării.

În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50-70 km/h) și izolat grindină.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp”, transmite ANM.

Ce înseamnă codul galben

Codul galben emis de meteorologi semnalează o stare de atenție și este folosit pentru fenomene meteorologice care sunt temporar periculoase pentru anumite activități, dar care, în general, sunt obișnuite pentru perioada respectivă sau zona vizată.

Aceste fenomene pot include, de exemplu, ploi torențiale, intensificări ale vântului, caniculă, grindină, ceață sau ninsori, care pot afecta temporar traficul rutier, alimentarea cu energie electrică sau alte activități zilnice.

Cum să faceți față vremii caniculare

Libertatea a întocmit o listă de sfaturi și recomandări despre cum să faceți față vremii caniculare. Când căldura atinge valori maxime, rămâneți într-un mediu climatizat.

Aerul condiționat este, de asemenea, cea mai bună modalitate de a menține temperatura casei la un nivel mai scăzut. Nu este necesar să aveți aparatul de aer condiționat pornit toată ziua, dar este important să îl porniți în perioadele cele mai calde ale zilei.

Dacă locuința dv. nu are aer condiționat, petreceți câteva ore în spații publice climatizate pentru a reduce la minimum expunerea la căldură excesivă.

Meteorologii folosesc patru coduri de culori pentru a clasifica gravitatea fenomenelor meteorologice:

– Verde: Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.

– Galben: Fenomene temporar periculoase, obișnuite pentru zonă și sezon.

– Portocaliu: Fenomene grave, cu intensitate mare, ce pot cauza pericole localizate și perturbări semnificative.

– Roșu: Fenomene foarte periculoase, cu intensitate foarte mare și efecte potențial dezastruoase.

