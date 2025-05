Cunoscut pentru filme precum „No Bears/Fără urși” și „Taxi”, Jafar Panahi a fost de două ori după gratii. În ciuda interdicțiilor, acesta a continuat să facă filme, deși nu a mai participat la festival de peste douăzeci de ani, conform CNN.

Regizorul iranian a afirmat că „It Was Just an Accident/ Un simplu accident” a fost parțial inspirat de cea mai recentă încarcerare. Filmul prezintă foști deținuți politici care răpesc un bărbat pe care îl consideră fostul lor anchetator, dar sunt copleșiți de îndoieli cu privire la acțiunile lor.

Marele Premiu a fost acordat filmului „Sentimental Value” de Joachim Trier, iar Premiul Juriului a a ajuns la „Sirât” de Oliver Laxe și „Sound of Falling” de Mascha Schilinkski.

La categoria de interpretare, Wagner Moura a fost desemnat cel mai bun actor pentru rolul său din „The Secret Agent” de Kleber Mendonça Filho, care a câștigat și premiul pentru cel mai bun regizor.

Nadia Melliti a fost recunoscută drept cea mai bună actriță pentru „La petite dernière”.

Lista completă a câștigătorilor

Trofeul Palme d’Or: „It Was Just an Accident”, de Jafar Panahi

Marele Premiu al Juriului: „Sentimental Value”, de Joachim Trier

Premiul Juriului: „Sirât”, de Oliver Laxe, şi „Sound of Falling”, de Mascha Schilinski

Premiul Special al Juriului: „Resurrection”, de Bi Gan

Premiul pentru regie: Kleber Mendonca Filho („The Secret Agent”)

Premiul pentru scenariu: Jean-Pierre şi Luc Dardenne („Jeunes meres”)

Premiul de interpretare feminină: Nadia Melliti („La Petite Derniere”)

Premiul de interpretare masculină: Wagner Moura („The Secret Agent”)

Camera d’Or: „The President’s Cake”, de Hasan Hadi

Menţiune specială Camera d’Or: „My Father’s Shadow”, de Akinola Davies Jr

Palme d’Or pentru scurtmetraj: „I’m Glad You’re Dead Now”, de Tawfeek Barhom

Menţiune specială pentru scurtmetraj: „Ali”, de Adnan Al Rajeev

Palme d’Or onorific: Robert De Niro şi Denzel Washington.

