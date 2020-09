Cântăreața Codruța Filip spune că a fost angajată legal la Sănătate. Nelu Tătaru a cerut o anchetă internă

„Am sesizat-o şi eu din presă, noi nu avem până în acest moment niciun contract de muncă semnat pe acest nume, niciun ordin de ministru. Am deschis, este deja o anchetă internă la Resurse Umane, să evaluăm cele sesizate de dumneavoastră. Nu este angajată la Ministerul Sănătăţii. Nu are contract de muncă, nu are niciun ordin de ministru semnat. De aceea, văzând acele imagini, am dispus o anchetă internă la Resurse Umane, să verifice acele legitimaţii, dacă sunt false sau nu”, a spus ministrul sănătăţii, vineri, la Craiova, potrivit Digi 24.

La scurt timp, cântăreața Codruța Filip, în vârstă de 24 de ani, a făcut primele precizări despre postul primit în Ministerul Sănătății.

„Am studiat ani de zile, ca să ajung acum să ocup în deplină legalitate un post de consilier debutant, pentru care nu este necesară experiență, ci sunt cerute doar studii în științe sociale (unde intră și Dreptul) sau inginerești, nicidecum Studii medicale!!! Am terminat studiile liceale cu BRIO (medii foarte mari), am diplomă de licență în DREPT, la o universitate de stat de prestigiu, cu studiile făcute la ZI, BUGET, la fel și diploma de disertație la care am obținut NOTA 10!!!! Toate acestea sunt mai mult decât suficiente pentru a ocupa un astfel de post”, scrie cântăreața pe pagina sa de Facebook.

Codruța Filip și-a postat diplomele de studii și rezultatul obținut la concursul MS | sursa foto Facebook

Reacția vine după ce jurnaliștii de la Newsweek au publicat documentul în care sunt trecuți candidații care au fost admiși pentru un post de consilier debutant în cadrul Ministerului Sănătății.

Recomandări Ce răspund maghiarii din Transilvania atunci când sunt întrebați dacă ar trebui să învețe limba română

Pentru acest post nu a existat un concurs, ci doar proba de interviu, la care artista a obținut un punctaj de 89,33. Deși reprezentanții ministerului continuă să susțină că nu au o angajată cu acest nume, Codruța Filip a postat pe pagina sa de Facebook rezultatele obținute la interviu.

„Am fost evaluată și selectată conform procedurilor pentru acest post! Am depus dosar, m-am prezentat la interviul de selecție, unde m-am clasat pe prima poziție și am obținut un punctaj bun! Și pot da acest interviu din nou, la orice oră, oricând! Postul este pe perioadă determinată, pe parcursul stării de alertă, scos spre ocupare printr-o metodologie aprobată prin ordin de ministru! Nu este posibil să aplici pentru un post pe care l-ai găsit pe internet, fiind făcut public, și să-l ocupi cu BRIO, iar apoi să fii discriminat pe motive de gen, activități desfășurate în afara orelor de muncă etc”, a punctat cântăreața.

Imediat după ce informația a apărut în spațiul public, artista și-a scos de pe pagina de Facebook faptul că lucrează în minister.

Citeşte şi:

Secţia Parchetelor militare, noi precizări despre accidentul ministrului Bode: „Nicio persoană nu are calitatea de suspect sau de inculpat”

Oreste Teodorescu și Rareș Bogdan, reclamați la CNA de ”dirijorul în alb”. Postul TV Realitatea Plus, amendat

“O să îți dau una de o să te adorm”. Au erupt online alte cazuri de violență extremă între adolescenți, ce fac autoritățile?

PARTENERI - GSP.RO Băutura vedetă din cluburi va fi INTERZISĂ în România! Anual, se vând 10 milioane de litri

PARTENERI - PLAYTECH Fructul care poate cauza moartea dacă îl consumi când iei și medicamente. Medicul trage un semnal de alarmă!

HOROSCOP Horoscop 11 septembrie 2020. Leii au tendința de a respinge tot ce nu le convine, inclusiv la locul de muncă

Telekomsport Veste şocantă în Italia! "COVID-19 l-ar fi omorât". Reacţie de ultimă oră despre Berlusconi, fostul premier