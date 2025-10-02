Soldați francezi au urcat sâmbătă la bordul acestui petrolier suspectat că a fost implicat în incidentele cu drone petrecute săptămâna trecută în Danemarca. Căpitanul vasului, de origine chineză, a fost arestat și urmează să fie judecat pentru „refuz de a se supune”. Este un mesaj de fermitate față de Kremlin, care folosește o flotă-fantomă compusă din nave vechi – un pericol pentru oceane – pentru a ocoli sancțiunile impuse de Occident asupra exporturilor sale de petrol.

Kremlinul este suspectat că folosește flota-fantomă nu doar pentru transporturi clandestine de petrol, ci și pentru operațiuni în cadrul războiului său hibrid împotriva Occidentului. După tăierea unor cabluri submarine, aceste petroliere ar fi utilizate acum pentru ridicarea unor drone deasupra unor obiective critice de infrastructură.

Petrolierul „Boracay”, vizat de o operațiune în baza Convenției ONU de la Montego Bay

Petrolierul „Boracay”, sau „Pushpa”, a plecat pe 20 septembrie din Primorsk, port rusesc din Golful Finlandei, cu destinația Vadinar, India.

Soldați francezi au urcat sâmbătă la bordul navei. „Această operaţiune, în baza Articolului 110 al Convenţiei ONU de la Montego Bay, este motivată de inconsecvenţe prezentate de către petrolier în privinţa naţionalităţii sale. Ancheta desfășurată de către Marina naţională (franceză – n.r.) a conchis cu privire la o lipsă a pavilionului”, a comunicat joi procurorul din Brest (vest).

Căpitanul – cetățean chinez – urmează să fie judecat cu privire la „refuz de a se supune”, a transmis procurorul, fără să precizeze dacă nava rusă îşi poate relua drumul.

Emmanuel Macron cere intensificarea presiunilor asupra Kremlinului

„Este extrem de important să se crească presiunile asupra flotei-fantome, pentru că acest lucru reduce în mod clar capacitatea Rusiei de a-şi finaţa efortul de război” în Ucraina, a subliniat joi, la Copenhaga, în deschiderea summitului Comunităţii Politice Europene (CPE), preşedintele francez Emmanuel Macron.

Potrivit lui Macron, flota-fantomă aduce „peste 30 de miliarde de euro” la bugetul Rusiei şi permite finanţarea a „30-40% din efortul său de război” împotriva Ucrainei.

O multiplicare a operaţiunilor de control, precum cea desfășurată de Franţa, pot „ucide modelul economic” clandestin prin care Rusia își vinde petrolul, le-a sugerat Macron partenerilor europeni.

Între 10 și 15 nave din flota-fantomă trec zilnic prin largul Franței

Ancheta deschisă în Franţa nu vizează suspiciunile care planează asupra implicării „Boracay” în incidentele cu drone din Danemarca.

„Zilnic, între 10 şi 15 nave din cadrul flotei-fantomă trec prin largul Brestului”, a dezvăluit pentru AFP o sursă militară.

Petrolierul „Boracay” a fost înamtriculat anterior sub şapte pavilioane: Djibouti, Gabon, Hong Kong, Saint Kitts şi Nevis, Liberia, Insulele Marshall și Mongolia.

