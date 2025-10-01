Soldații, purtând uniforma obișnuită și cagule, patrulau pe puntea navei miercuri după-amiază, transmite AFP.

Petrolierul a fost „sechestrat sâmbăta trecută” de către autoritățile franceze, iar o „echipă de vizită a urcat la bord”, a declarat pentru AFP o sursă militară.

The French army has seized the 244m tanker Pushpa (aka Boracay) off Saint-Nazaire. Part of Russias Phantom Fleet, it left Primorsk with 115,000 tons of oil. Beyond maritime violations, it is suspected of having served as a launch base for drone operations against Denmark. pic.twitter.com/nTTnyMixHN — Frid 🇪🇺🦌 (@Frid45) October 1, 2025

Echipajul acestui petrolier a comis „greșeli foarte serioase”, a declarat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, după ce justiția franceză a deschis o anchetă împotriva acestei nave, pe care o acuză pentru „neprezentarea dovezii naționalității/pavilionului” și „refuzul de a se conforma” cererilor autorităților.

Acest petrolier, care în prezent navighează sub pavilionul statului african Benin, și-a schimbat de mai multe ori pavilionul și numele (care în prezent este „Pushpa” sau „Boracay”) și se află pe lista sancțiunilor europene, notează AFP.

France has seized the 244-meter tanker “Pushpa” (also known as “Boracay”) off Saint-Nazaire, suspected of belonging to Russias shadow fleet. The ship, which departed Primorsk on September 20 with 115,000 tons of oil, is under investigation for maritime violations. pic.twitter.com/sKsHs5IFs4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 1, 2025

Potrivit France TV Info, mai mulţi membri ai echipajului navei au fost plasaţi în arest preventiv. Membrii echipajului care au fost arestaţi sunt audiaţi de anchetatorii secţiei de cercetări a jandarmeriei maritime, care s-a ocupat de dosar la cererea procurorului din Brest.

Nava se învârtea în cerc, în loc să meargă spre destinație

Plecată pe 20 septembrie din portul Primorsk (vestul Rusiei, în Marea Baltică), potrivit datelor site-ului specializat Marine Traffic, „Pushpa” a ajuns în zonă sâmbătă, potrivit ICI Loire Océan. De atunci, ea face manevre foarte limitate, aruncând uneori ancora, înainte de a porni din nou motoarele doar pentru a efectua „cercuri în apă”, după cum relatează Presse-Océan. Descrierea a fost confirmată de imagini aeriene difuzate miercuri pe LCI.

Această oprire în largul coastelor Franţei ridică semne de întrebare, întrucât „Pushpa” ar trebui să se îndrepte în mod normal către portul Vadinar, din India, unde vasul este aşteptat în jurul datei de 20 octombrie. „Având în vedere costurile de exploatare ale acestor nave mari din flota comercială, ne întrebăm care ar putea fi interesul armatorului de a-şi imobiliza nava astfel timp de mai multe zile”, se întreabă Presse-Océan.

Pentru a afla mai multe, o patrulă franceză a fost trimisă la faţa locului, iar Parchetul din Brest a deschis o anchetă. Doi dintre membrii echipajului care au fost plasaţi în arest preventiv se prezintă drept comandantul navei şi secundul său, a precizat procurorul din Brest pentru France TV Info.

Nava, suspectată că a lansat dronele care au închis aeroportul din Copenhaga

Nava este suspectată de implicare în recentele apariții misterioase de drone în zona unor aeroporturi și baze militare în Danemarca. Website-ul de specialitate The Maritime Executive afimă că acest petrolier ar fi putut servi ca „platformă de lansare” a dronelor din Marea Baltică sau ca „momeală”.

În acest context, șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a cerut miercuri un „răspuns foarte puternic” din partea Europei la „războiul hibrid” purtat de Rusia.

Kremlinul adoptă din nou poziția „victimei”

Kremlinul, care folosește ilegal o flotă-fantomă de nave vechi pentru a ocoli sancțiunile, susține că Rusia este nevinovată și „victima” unor provocări.

„În diverse ape, inclusiv în Marea Baltică, țările europene și state riverane recurg la numeroase provocări, care, în opinia noastră, nu favorizează nicidecum libertatea navigației comerciale”, a susținut purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, după ce a fost întrebat despre cazul petrolierului reținut de Franța.

