Meciul a fost abandonat în minutul 60, după ce Tom Lockyer, 29 de ani, s-a prăbușit pe teren. Fotbalistul era conștient și cooperant în momentul în care a fost scos pe targă și dus la spital.

Într-un comunicat, Luton a anunțat că Lockyer este „stabil și în prezent este supus unor teste suplimentare”.

„Personalul nostru medical a confirmat că jucătorul a suferit un stop cardiac pe teren, dar că era cooperant în momentul în care a fost scos pe targă. El a primit îngrijiri suplimentare în interiorul stadionului, pentru care mulţumim încă o dată echipelor medicale din ambele părţi”, a transmis Luton Town.

29 year old Premier League club football ⚽️ captain Tom Lockyer collapsed today from a heart attack on the field. What is causing the fittest men in society to suddenly suffer from cardiac arrest? 💉☣️🧬 pic.twitter.com/g8YkikAAAp