De Iulia Marin,

Chiar în prima zi a lunii ianuarie, când unii dintre noi încă nu încheiaseră petrecerile de Revelion, Primăria Slatina a publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice un anunț de participare la o licitație pentru servicii de publicitate.



Potrivit anunțului, municipalitatea intenționa să încheie acorduri-cadru cu scopul de a-și promova activitatea printr-un post de televiziune, unul de radio, două cotidiene locale, două săptămânale, un site web, dar și prin producția de bannere, pliante și broșuri.

La un preț estimat de 1.673.230 lei, adică aproximativ 350.000 de euro, Primăria Slatina intenționa să cumpere maximum 5512 minute emisie TV, 300 minute emisie radio și 55.000 cm de spații publicitare.

Între criteriile care au stat la baza atribuirii contractului, primăria indică și “gradul de memorabilitate al conceptului creativ” – care deținea 15% din punctajul total de 100 de puncte. Durata de funcționare a acestui acord-cadru este de doi ani.

Anunțul de atribuire a fost publicat la 14 aprilie și, conform acestuia, câștigătoare a licitației a fost desemnată firma Date Advertising SRL.

Nașul și finii

Firma Date Advertising a încheiat, cu Primăria Slatina, trei contracte – la 16 martie, la 19 martie și la 2 aprilie – în valoare cumulată de 432.000 de euro, așadar cu 70.000 de euro peste suma estimată inițial.

Date Advertising SRL deține licența de emisie pentru postul Olt Tv și este deținută de Andra Loredana Bărbulescu (în proporție de 90%) și de Streche Veronica (în proporție de 10%).

Andra Loredana Bărbulescu este soția fostului deputat PSD Daniel Bărbulescu. Cei doi sunt finii lui Darius Vâlcov și apar inclusiv în dosarul în care fostul ministru și consilier al Vioricăi Dăncilă a fost condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență și spălare de bani.

Din acest dosar reiese că Bărbulescu păstra în apartamentul lui seiful cu banii obținuți de Vâlcov din mită, iar soția fostului deputat, Loredana Bărbulescu, avea trecute pe numele ei afaceri pe care le-ar fi derulat tot Vâlcov.

Cum s-au stricat relațiile

Relațiile dintre naș și fini s-au stricat însă după ce procurorii au intrat pe firul acestor afaceri, Bărbulescu și soția apărând ca denunțători în acest dosar.

Loredana Bărbulescu a susținut, în fața organelor legii, că inclusiv postul de televiziune Olt Tv, pe care ea îl patrona în scripte, era, în realitate, condus de Darius Vâlcov.

În 2017, potrivit relatării publictației impactinolt.ro, Vâlcov declara în instanță:

“Andra Bărbulescu conduce Olt Tv de 10 ani. Ea a spus la DNA că televiziunea nu e a ei, ci a mea, dar eu am fost doar pasatorul. Nu am nicio implicare în această societate, am participat doar la emisiuni, ca invitat. Ea acum are probleme juridice, de aceea o pasează la mine.”

În octombrie anul trecut însă, procesul în care Darius Vâlcov fusese condamnat a fost suspendat de Înalta Curte de Casație și Justiție și urma să fie reluat de la 0, după decizia CCR pe tema completurilor de trei judecători. Înalta Curte a decis sesizarea Curții Europene de Justiție pentru a afla ce face în acest caz

În toamna anului trecut, Andra Bărbulescu a fost acuzată de procurori că ar fi încercat să mituiască o angajată a Ministerului de Finanțe pentru ca aceasta să omită verificarea evidențelor contabile ale uneia dintre societățile pe care le patrona.

A fost plasată sub control judiciar, măsură care a încetat în luna februrie a acestui an – deci, cu doar o lună înainte de a câștiga aceste contracte.

Vărul lui Vâlcov, șef peste primărie, a condus aceeași televiziune.

Primarul dă din umeri și arată spre city manager

Când este întrebat cum justifică această achiziție, primarul PSD Emil Moț ridică din umeri și susține că nu el se ocupă cu achizițiile. “Vorbiți cu city manager-ul orașului”, ne spune Moț, declarându-se în necunoștință de cauză.

City manager al orașului Slatina este, din anul 2012, un anume Cristian Cismaru. Cismaru este vărul lui Darius Vâlcov, potrivit relatărilor din presa locală și i-a fost consilier personal.

În 2013, Olt Tv era deținută de firma Enero Prod SRL, iar Cismaru apărea asociat al acestei firme. A cesionat părțile sociale deținute în firmă la scurt timp după ce au început și problemele lotului Vâlcov cu justiția, în aprilie 2013. Soția lui Cismaru, Andreea, a lucrat și ea ca reporter la această televiziune care a câștigat contractul cu primăria.

City managerul nu-și amintește când soția lui a lucrat la Olt TV

Contactat de Libertatea pentru a da explicații referitoare la această achiziție, Cismaru a susținut că procedura a fost legală și că, deși o cunoaște pe patroana postului, Andra Loredana Bărbulescu, relația dintre ei nu ar fi una de prietenie.

“Ca și procedură, să știți că s-a organizat licitație deschisă. Au fost și alți ofertanți, totul s-a făcut în SICAP, dacă voiați să discutăm despre asta.”, a declarat el.

Mai departe, Cismaru a susținut că nu își aduce aminte în ce interval de timp a lucrat soția sa la Olt TV. Întrebat dacă o cunoaște pe Andra Bărbulescu, a răspuns:

“O cunosc, dar nu am o relație de prietenie cu dânsa. Ne cunoaștem, că venea la primărie ca reprezentant al televiziunii respective.”, a încheiat el.



În luna februarie a acestui an, G4Media a publicat un articol în care a arătat cum o altă firmă, care ar fi controlată de Darius Vâlcov, a primit un contract de un milion de lei de la Compania de Apă Olt pentru extinderea și reabilitarea rețelei de apă potabilă și canalizare din Slatina.

