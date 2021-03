„Am încercat să găsim acele măsuri efective, dincolo de partea legislativă de reglementare, care să evite carantinarea Bucureștiului.”, a declarat Nicușor Dan, luni, la finalul ședinței de la Palatul Victoria.



Întrebat dacă s-a luat în calcul carantinarea zonală a unor sectoare din Capitală, primarul general Nicușor Dan a afirmat: „Nu s-a vorbit în această discuție de carantinare zonală”, potrivit B1TV.

În prezent cea mai mare rată de infectare din București a fost raportată, duminică, în Sectorul 1 – 7,15.

„Noi ca autorităţi locale ne subordonăm strategiei guvernamentale. Trebuie ca fiecare dintre noi şi din instituţiile care ne sunt în subordine să impunem acele măsuri de decalarea a programului de muncă, 50% la dimiciliu, care sunt în vigoare în acest moment. Fiecare dintre noi, autorităţile locale, în măsurile în care avem atribuţii de control, cum este în cazul Primăriei Capitalei la transportul în comun să ne asigurăm că ele sunt respectate.”, a mai declarat edilul Capitalei.

„Totul este să fim responsabili și să trecem cu bine. Mai avem de trecut două luni, pentru că este o cantitate mare de vaccinuri care urmează să vină în România, în lunile aprilie și mai. Noi trebuie să mai rezistăm lunile acestea, martie și aprilie, până când un număr de vaccinuri vor sosi”, a mai adăugat edilul.



Întrebat ce va face în ceea ce privește Poliția Locală, având în vedere că a declarat că se dorește intensificarea controalelor, primarul general al Capitalei a precizat că: „Există raportări pe fiecare dintre linii din partea operatorilor de transport public STB, acolo unde șoferii știu că nepurtatul măștii este mai intens și acolo o să trimitem Poliția Locală”.

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, înainte de întâlnirea cu primarii că impunerea carantinei în București va fi discutată cu specialiștii.

„Personal, vă aduc aminte ce am spus anul trecut. Eu vă spun opinia mea personală. Am vrut să păstrăm economia deschisă pentru că doar așa putem să plătim costul pandemiei. Avem nevoie de o economie deschisă. Am găsit soluții anul trecut pentru a menține economia deschisă. Personal, bineînțeles că îmi doresc să nu ajungem la o situație de carantinare. Ascult toate opiniile specialiștilor, așa am făcut și când a fost vorba de deciziile din ultima perioadă. Decizia o luăm după aceea. Opiniile care vin de la Ministerul Sănătății sunt importante și le vom lua în calcul, dar decizia o vom lua după ce am ascultat toate opiniile, de aceea aștept și discuțiile cu prefecții, discuțiile cu primarii de sectoare.”, a explicat premierul.

În București rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 5,67, iar mai mult de o treime din cazurile raportate la nivel național au fost în București.

