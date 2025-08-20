Toți clienții băncii care stau în Italia își pot deschide un cont gratuit din BT Pay Italia și beneficia de o mulțime de avantaje. De acum, ei își pot folosi contul la BT inclusiv pentru a-și plăti facturile, fără niciun comision, la orice furnizor de servicii din Italia.

Modalitatea de creare 100% online a unui cont, direct de pe telefon, este extrem de simplă. Este nevoie doar de o carte de identitate – fie românească, fie italiană. Cetățenii români mai au nevoie doar de un codice fiscal și de contract de muncă, iar, în cazul studenților români din Italia, de un certificat de frecvență.

Doritorii își vor descărca aplicația BT Pay din magazinul de aplicații, vor selecta ”Italia” ca țară de rezidență, vor completa un set de informații personale în vederea identificării și vor primi cardul digital pe loc, iar cel fizic va pleca deja spre ei.

Comisioane ZERO pe linie, în app

comision ZERO pentru deschiderea și administrarea contului;

comision ZERO pentru emiterea și administrarea cardului;

comision ZERO la încasarea salariului;

comision ZERO la transferuri în lei și euro;

card și IBAN de Italia.

Clienții beneficiază de comision ZERO inclusiv la plata facturilor cu IBAN-ul de Italia. Au opțiunea ”debit direct” din contul propriu (telefonie, electricitate, gaz, rate la telefon etc), ceea ce înseamnă că banii le sunt retrași automat la scadența de plată.

Cardul digital, instant în aplicație

Cu ajutorul cardului digital, pentru care clienții îl primesc de îndată, în aplicație, se pot face plăți online instant, confirmarea tranzacțiilor făcându-se sigur și rapid prin aplicația BT Pay.

De asemenea, cardul digital poate fi utilizat pentru plăți în orice magazine fizice sau online, pot fi gestionate ușor toate tranzacțiile și cheltuielile, pe categorii de cheltuieli, pot fi stabilite limite de tranzacții cu cardul.

Acesta poate fi blocat sau deblocat, la nevoie, ușor, tot din aplicație.

În ce privește cardul fizic, acesta se livrează gratuit, oriunde în Italia, și se poate active la orice ATM. Clienții beneficiază de 5 retrageri gratuite pe lună de la orice ATM din Italia sau de oriunde din străinătate.

Flexibilitate totală la soluții de economisire

Din BT Pay Italia, clienții au posibilitatea să își înființeze un cont de economii pentru care nu există stabilită o sumă minimă.

Titularii au acces la bani și pot depune sau retrage bani oricând doresc.

Dobânda este de 2.2%/an, calculată în fiecare zi la suma din contul de economii. Suma aferentă dobânzii este primită lunar, direct în contul de economii.

De asemenea, Banca Transilvania oferă, prin intemediul aplicației BT Pay, și depozite la termen, cu dobânzi care variază în funcție de perioada aleasă:

1 lună – 1.25%;

3 luni – 1.50%;

6 luni – 2.00%;

12 luni – 2.30%.

La scadență, titularul primește dobânda în contul curent. Ulterior, se poate opta pentru înființarea unui alt depozit sau poate să își mute banii în contul de economii, pentru mai multă flexibilitate.

Depozitul poate fi desființat oricând, însă, în acest caz, dobânda strânsă până la momentul desființării depozitului este pierdută.

Oferte și reduceri

Clienții Băncii Transilvania din Italia au acces la diverse oferte exclusive, pe care le găsesc în secțiunea ”Oferte”, din aplicație.

Printre acestea se numără discount-uri între 20% și 30% la abonamentele Regina Maria, până la finalul anului.

În funcție de pachetul ales, românii din Italia, familia lor și toți cei dragi de acasă se pot bucura de reduceri la servicii medicale, printre care consultații de medicină generală/de specialitate, set de analize anuale, investigații etc.

Banca Transilvania este singura bancă românească din Italia, având sediul la Roma.

Sucursala BT Italia se află pe strada Via Baldo degli Ubaldi 184 B, unde clienții găsesc soluții la nevoilor lor de banking, atât în limba română, cât și în italiană. Dacă au nevoie de ajutor, pot contacta echipa BT și telefonic, la Call Center-ul dedicat: 0039 06 8596 0209.

