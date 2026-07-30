Pașii pe care trebuie să-i urmezi de la toamnă, dacă vrei să te programezi online la medic

Dezbaterea oficială organizată astăzi de Bucharest Center for Economy & Society (CES Bucharest) a adus la aceeași masă conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate CNAS), medici și reprezentanți ai pacienților. Horațiu Moldovan, președintele CNAS a explicat care sunt pașii pe care trebuie să-i faci dacă vrei să te programezi singur la medic în contract cu Casa de Asigurări.

1. Îți creezi cont pe portalul „e-Sănătatea Mea”

Accesarea propriului portofel digital se face simplu, prin două metode validate din punct de vedere al securității cibernetice

Prin aplicația ROeID (Identitatea Digitală a Cetățeanului):

Descarci aplicația ROeID pe telefonul mobil și parcurgi verificarea identității (un proces unic, de 5–15 minute).

pe telefonul mobil și parcurgi verificarea identității (un proces unic, de 5–15 minute). Intri pe portalul esanatatea-mea.ro, te autentifici și confirmi cererea printr-o notificare de tip push pe telefon.

Direct la cabinetul medicului:

Te prezinți cu buletinul la medicul de familie sau la orice alt medic aflat în contract cu CAS.

Medicul îți validează CNP-ul și adresa de e-mail în mai puțin de un minut. Vei primi o notificare automată pe e-mail pentru configurarea parolei, obținând acces nelimitat în portal.



2. Îți faci o programare online la medicul specialist de la 1 septembrie 2026

În prima fază, modulul de programări va deservi consultațiile din ambulatoriul de specialitate (policlinici, cabinete de specialitate din spitalele publice și clinicile private aflate în contract cu CNAS). Etapizat, sistemul se va extinde pentru spitalizarea de zi, spitalizarea continuă și medicina de familie.

Flexibilitate la căutare: Când cauți un specialist (de exemplu, un ortoped), poți alege un furnizor anume sau poți bifa toți furnizorii din sistem pentru a selecta prima dată disponibilă .

Când cauți un specialist (de exemplu, un ortoped), poți alege un furnizor anume sau poți bifa toți furnizorii din sistem pentru a selecta . Biletul de trimitere (Etapa de acomodare vs. Regula definitivă):

Primele luni: Sistemul nu va bloca tehnic programarea, dacă nu ai încă biletul încărcat, lăsând aplicarea liberă pentru ca pacienții să se deprindă cu noua tehnologie. Regulile medicale rămân însă neschimbate: la consultație trebuie să te prezinți cu recomandarea- biletul de trimitere. În etapa a doua: Programarea se va face strict pe baza biletului de trimitere din sistem, care se va bloca automat pentru a preveni programările multiple la specialiști diferiți cu același bilet.

Fără hârtii plimbate: Medicul specialist va vizualiza trimiterea direct în noul sistem informatic al Asigurărilor de Sănătate (PIAS).

Medicul specialist va vizualiza trimiterea direct în noul sistem informatic al Asigurărilor de Sănătate (PIAS). Anularea programării: Se face din portal printr-un simplu clic, menționând un scurt motiv.

Horațiu Moldovan, președintele CNAS: „Cea mai importantă transformare digitală din ultimii 20 de ani”

Oficialul CNAS a precizat că proiectul de digitalizare PIAS, finanțat cu 100 de milioane de euro prin PNRR, integrează complet 9 formulare esențiale (bilete de trimitere, scrisori medicale, rețete, îngrijiri la domiciliu, concedii medicale etc.). Mai mult, pacientul va putea vedea direct în cont ce sume a decontat Statul în numele său pentru fiecare analiză sau consultație, crescând transparența și eliminând riscul decontărilor fictive.

„Dacă până acum infrastructura informatică a CNAS era construită pentru aproximativ 6.000 de furnizori de servicii medicale, de la 1 septembrie facem trecerea către un sistem centrat pe pacient, destinat celor aproape 20 de milioane de potențiali utilizatori. Pentru prima dată, fiecare pacient va avea acces, într-un singur loc, la propriul portofel digital de sănătate.”, a precizat conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, președintele CNAS

Medicii de familie transmit CNAS că e nevoie de o soluție digitală la problema scrisorilor medicale

În cadrul dezbaterii, comunitatea medicală a adus în prim-plan problemele din practica de zi cu zi. Dr. Sandra Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, a atras atenția asupra blocajelor birocratice dintre cabinete și spitale: „Biletul de trimitere și scrisoarea medicală trebuie să funcționeze ca o unitate: mama e biletul de trimitere, tata este scrisoarea medicală. Dus și întors. În practică, jumătate din pacienții care vin înapoi după trimitere sau internare se întorc fără scrisori medicale sau fără rețetă la externare, iar noi suntem pasibili de amenzi dacă prescriem fără scrisoare.”

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a oferit o garanție fermă: noul PIAS aduce o blocare tehnică inteligentă. Consultația din ambulatoriu sau spital nu va mai putea fi închisă în calculator de către medicul specialist dacă acesta nu bifează eliberarea scrisorii medicale. Astfel, medicul de familie va vedea scrisoarea direct în sistem, fără ca pacientul să mai fie nevoit să transporte fizic hârtia de la un cabinet la altul.

Radu Gănescu, președintele COPAC: „Platforma, un pas înainte, dar sistemul clasic trebuie să rămână activ”

Reprezentanții pacienților salută digitalizarea, însă aduc aminte de realitatea din mediul rural. Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), a subliniat că tehnologia trebuie să completeze, nu să elimine căile tradiționale: „La prima vedere vorbim de un pas înainte. Pacienții se plângeau că umblă cu biblioraftul și cu dosarul medical după ei. Cu siguranță, la început vor fi pași mai greoi și platforma nu va fi accesibilă pentru toată lumea. De aceea, pentru persoanele din zona rurală sau fără competențe digitale, trebuie să rămână în vigoare și modalitățile clasice: programarea telefonică sau prin medicul de familie.”

Noul buletin cu cip devine card de sănătate de la 1 septembrie

Un alt detaliu esențial pentru asigurați: începând cu 1 septembrie, noua Carte Electronică de Identitate (buletinul cu cip) preia oficial funcția de Card Național de Sănătate.

Tranziție fără obligații de pe o zi pe alta: Vechiul card electronic de sănătate și noul buletin cu cip vor funcționa în paralel.

Vechiul card electronic de sănătate și noul buletin cu cip vor funcționa în paralel. Noul buletin aduce viteze superioare de citire în cabinetele medicale și un nivel de securitate cibernetică sporit.

Pentru că vechiul Dosar Electronic de Sănătate (DES) nu a fost completat consecvent de toți furnizorii în ultimii ani, noua platformă le oferă pacienților posibilitatea să își scaneze și să își încarce singuri analizele și documentele medicale mai vechi.

Pe viitor, portalul va fi extins cu funcționalități de prevenție: pacienții vor primi notificări și alerte automate pe telefon pentru efectuarea analizelor de rutină, participarea la programele naționale de screening sau vaccinările recomandate. De asemenea, securitatea datelor și mentenanța evolutivă a întregului sistem sunt garantate prin decizie CSAT de către regia autonomă RASIROM.

Acum sistemul funcționează ca un proiect-pilot de testare în viața reală la ambulatoriul integrat al Spitalului din Oradea și la câțiva furnizori privați din județul Bihor, urmând să fie extins la nivel național începând cu 1 septembrie.

Românii cu boli cronice așteaptă peste 100 de zile pentru investigații medicale. CNAS lansează portalul național de programări „e-Sănătatea Mea” pentru a stopa calvarul așteptării. Acesta va deveni obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii medicale.



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