De Andreea Radu,

Ea a explicat fără patetism, deși gâtuită de lacrimi în câteva momente, prețul pe care-l plătește.

”Nu mă consider o fostă judecătoare bogată, am avut o situație financiară relativ bună, nu mai e aceeași, soțul meu are 1.500 lei pensie, mi-am epuizat economiile. Mă consider vânată, am primit telefoane să am grijă pentru siguranța fizică a fetelor mele. Mama mea a decedat ieri și la vreo oră am primit această revocare”, a spus fosta judecătoare.

Vrei să revoci un om din funcție, nu îl anunți? Nu trebuie să ai motive? Soțul meu a văzut revocarea pe e-mail-ul meu, îmi spune mereu același lucru, că e mândru de mine. Lavinia Coțofană:

”Nu știu încotro o apuc, o să caut o instituție la care să susțin concurs, stăpânesc foarte bine Dreptul, achizițiile, oriunde se dorește să facem lucrurile corect. Am fost șefă de promoție la Universitatea București. E frustrant să fii înlăturat de oameni agramați. E o mare frustrare”, a descris ea cum arată, nu toți, dar inacceptabil de mulți dintre cei din ASSMB.

Acești oameni au ajuns să ne conducă pentru că le-am permis noi. Schimbarea ar putea veni dacă ar exista mai mulți oameni ca mine, e important să ne respectăm principiile. Eu sunt ferm convinsă că la un moment dat mă voi întoarce în Magistratură. Lavinia Coțofană:

Fostul director juridic al ASSMB: ”Locuințele cumpărate de primărie pentru medici au fost achiziționate la preț dublu”

Adriana Nedelea LA FIX: Mafia din Primărie demascată în direct de directoarea juridică de la ASSMB: ”Fiecare afirmație din comunicatul Gabrielei Firea e o minciună! O invit oriunde la o discuție despre hoția de la spitalul Gomoiu!”

Gabriela Firea a dat-o afară pe directoarea juridică a ASSMB, care a făcut plângere către DNA împotriva jafului de la Spitalul Gomoiu!

