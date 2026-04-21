Decizia vine într-un moment crucial pentru gigantul tehnologic, care încearcă să-și revitalizeze strategia în era inteligenței artificiale, o tehnologie în cadrul căreia compania a rămas în urmă.

John Ternus, un veteran Apple, preia conducerea

John Ternus, care s-a alăturat Apple în 2001, a fost desemnat să preia conducerea companiei după ce Tim Cook, actualul CEO, va deveni președinte executiv. Ternus a avut un rol esențial în revitalizarea unor produse emblematice, precum Mac, care a câștigat cotă de piață în fața PC-urilor. În plus, el a fost implicat îndeaproape în dezvoltarea unor produse de succes precum iPad și AirPods.

„Mă aștept ca cea mai mare provocare pentru el să fie construirea unei povești solide în jurul AI, bazată mai mult pe capabilitățile Apple și mai puțin pe terți”, a declarat Bob O’Donnell, șeful firmei de consultanță TECHnalysis Research, pentru Reuters.

Provocările tehnologice și competiția acerbă

Numirea lui Ternus coincide cu pierderea poziției de cea mai valoroasă companie din lume în favoarea Nvidia, un lider în domeniul producției de cipuri pentru AI.

Integrarea inteligenței artificiale în iPhone, cel mai de succes produs de consum din istorie, se anunță a fi una dintre cele mai dificile misiuni ale noului CEO.

În ianuarie 2026, Apple a semnat un acord cu Google pentru utilizarea tehnologiei Gemini, în încercarea de a îmbunătăți asistentul virtual Siri. Cu toate că Siri a introdus conceptul de AI în conștiința publicului încă din 2011, Apple nu a reușit să lanseze un produs hardware sau software axat pe noile tehnologii AI care să devină un succes.

Între timp, concurenți precum ChatGPT al OpenAI au câștigat sute de milioane de utilizatori. Ternus va trebui, de asemenea, să facă față concurenței din partea Meta Platforms, ai căror ochelari de realitate augmentată au devenit un succes surprinzător, și Nvidia, care lucrează la noi cipuri AI pentru laptopuri și PC-uri.

În septembrie 2025, Ternus a prezentat iPhone Air, cel mai mare redesign al unui produs din gama iPhone din ultimii zece ani.

Ascensiunea lui Tim Cook și moștenirea lăsată mai departe

În cei 15 ani în care Tim Cook a fost la cârma Apple, valoarea de piață a companiei a crescut cu 3,6 trilioane de dolari.

Cook, în vârstă de 65 de ani, a fost adus la Apple chiar de către Steve Jobs, într-un moment în care compania se confrunta cu dificultăți financiare. Expertiza sa în gestionarea lanțului de aprovizionare a transformat Apple într-un model de eficiență economică.

Cu toate acestea, dependența de lanțurile de aprovizionare din China rămâne o provocare. Deși Apple a început să opereze și în țări precum India și Vietnam, o mare parte din componentele sale cheie sunt încă produse în China. În ciuda investițiilor masive în partenerii americani, Cook nu a reușit să producă un iPhone „Made in USA”.

Pe lângă realizările sale „corporatiste”, Cook a devenit și o figură publică importantă. A fost primul CEO din cadrul Fortune 500 care a dezvăluit public că este gay, în 2014, și a susținut cauze precum diversitatea la locul de muncă și sustenabilitatea.

Alte schimbări în echipa de conducere

Apple a anunțat, de asemenea, că Johny Srouji, cel care a supravegheat dezvoltarea cipurilor și senzorilor personalizați ai companiei, a fost numit Chief Hardware Officer. El va continua să conducă echipa de proiectare hardware, iar Tom Merieb va prelua conducerea echipei de inginerie hardware, anterior coordonată de Ternus.

Aceste schimbări vin într-un moment în care Apple își redefinește direcția pentru a rămâne competitivă într-o industrie în care tehnologiile emergente precum AI și realitatea augmentată câștigă rapid teren.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
