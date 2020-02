De Bobi Neacșu,

Starea bărbatului din județul Gorj depistat pozitiv cu virusul COVID – 19 (coronavirus) și aflat în carantină la Institutul Matei Balș din București este bună. În continuare acesta nu prezintă simptome caracteristice infectării cu respectivul virus, anunţă Grupul de Comunicare Strategică.

Bărbatul este monitorizat permanent, supravegheat medical și izolat total față de restul pacienților din unitatea medicală.

De asemenea, cei doi cetățeni români infectați cu COVID-19 și spitalizați în Japonia, MAE precizează că starea lor de sănătate este în continuare bună.

De la operaționalizarea liniei telefonice TELVERDE 0800800358 destinată cetățenilor care doresc informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19 (coronavirus), au fost primite 3.611 apeluri de la persoane care au solicitat informații despre modalitățile de prevenție, dar și despre calea de urmat în cazul în care există suspiciuni asupra contractării virusului.

Şapte din cei nouă cetățeni români, membri ai echipajului navei de croazieră Diamond Princess, au fost debarcați și transferați într-o facilitate specială în localitatea Wako, prefectura Saitama, în apropierea orașului Tokyo. Starea lor de sănătate este bună. Aceștia au fost testați pentru infecția cu COVID-19, rezultatele analizelor fiind negative. Ca măsură de prevenție suplimentară, aceștia vor fi supuși unei noi perioade de carantină de 14 zile.

Doi cetățeni români au rămas pe navă, ca parte a echipajului esențial necesar pentru mentenanța vasului. Starea lor de sănătate este bună.

În ceea ce privește situația celor șase cetățeni români care au revenit în România în data de 22 februarie 2020, aceștia sunt în carantină, monitorizați în permanență, iar starea lor de sănătate este bună.

