Carmen Dan a precizat că nu îşi reproşează nimic din activitatea de ministru.

Ministrul de Interne a afirmat că a avut o discuţie cu premierul Viorica Dăncilă, în care a informat-o că „şi-a pus mandatul pe masă”, în contextul remanierii.

Plec cu fruntea sus! Carmen Dan

Întrebată dacă PSD a cedat în faţa preşedintelui Klaus Iohannis, prin această remaniere, Carmen Dan a răspuns: „Se pare că da!”

„Înțeleg că nu intră în discuție niciun criteriu de neperformanță. E o decizie politică, iar eu respect deciziile. Am avut o discuție și referitoare la presiunea străzii. Nu ne-am deranjat până acum, acum deranjează. Mă aștept să ia act de demisia mea. Demisia e un gest unilateral. Nu sunt emoționată decât în măsura în care am investit în acest minister și sper să rămână în topul încrederii ministerul de interne. Plec cu fruntea din MAI. Nu am să cer nimic, de vreme ce mi-am depus mandatul. Deci nu va fi nevoie să fie un vot”, a declarat Carmen Dan, înaintea ședinței Comitetului Executiv Național PSD.

