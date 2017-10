Carmen Dan, despre închiderea Serviciului Permise Auto. Sute de oameni s-au prezentat încă de la primele ore ale dimineții la Direcția de Permise Auto, pentru a-şi rezolva problemele, dar uşile instituţiei au rămas închise azi.

De aceea, ministrul de Interne, Carmen Dan a ajuns – în această dimineață – la Direcția de Permise de Conducere din Capitală, de unde a dat primele declarații, în urma scandalului care a izbucnit din cauza unei defecțiuni la sistemul informatic.

“Efectiv sistemul a cedat, în jurul orei două azi noapte, în toată această perioadă ne-am asigurat să nu existe nici un risc, nu este un atac cibernetic. Ce s-a întâmplat a fost o defecțiune la sistemul de răcire, o defecțiune mecanică care nu a putut fi anticipată. Tot aseară am lansat și comanda pentru piesele care trebuie înlocuite și vor ajunge astăzi în jurul orei 15. Din momentul acela vom înlocui acele componente și ne dorim ca mâine sistemul să funcționexe la adevarata capacitate. Ne cerem scuze, pentru că , am făcut o evaluare și undeva la 10-15 mii de persoane apelează zilnic la serviciile noastre și deși comunicatul nostru a fost dat târziu, a fost transmis imediat ce am luat la cunoștință despre această defecțiune, dar sunt conștientă că sunt persoane care nu au avut timp să afle despre acest comunicat. Vom recupera ziua de astăzi, se va recupera sâmbata și duminică și în teritoriu la fel vor funcționa într-o zi nelucrătoare și acea zi va fi sâmbătă. Această defecțiune mecanică nu a putut fi anticipată ”, a declarat Carmen Dan.