Lista zonelor afectate

Mai multe cartiere din Constanța vor fi afectate de această întrerupere. Printre acestea se numără:

Cartierul Badea Cârțan, cu punctele termice: 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52;

Cartierul Anadalchioi, cu punctele termice: 53, 54, 55, 56, 57, 177;

Perimetrul delimitat de străzile Soveja – bulevardul Alexandru Lăpușneanu –Suceava – Adamclisi – Soveja, cu punctele termice 122 și 123;

Bulevardul Tomis, pe tronsonul cuprins între bulevardul Alexandru Lăpușneanu și strada Petru Vulcan, cu punctele termice 102 și 104;

Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în zona delimitată de bulevardul Tomis și strada Nicolae Iorga, cu punctele termice 100, 115, 124.

Recomandări pentru locuitori

Aceste lucrări fac parte dintr-un proiect mai amplu de reabilitare a infrastructurii de apă din Constanța. Conform sursei citate, investiția se ridică la aproximativ 76 milioane lei și este finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

RAJA S.A. recomandă constănțenilor să-și asigure rezerve de apă pentru perioada întreruperii. De asemenea, după reluarea furnizării, apa ar putea prezenta temporar modificări ale calității, cum ar fi turbiditate sau culoare modificată.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție ale constructorului vor depune toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp posibil”, a declarat compania.

