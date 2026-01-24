Gafa Casei Albe în postarea despre Groenlanda

Imaginea arată fostul președinte american mergând prin zăpadă, în fața munților, cu un steag al Groenlandei vizibil în fundal. În stânga sa apare un pinguin, ținând un steag american.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Această imagine a stârnit o serie de reacții ironice și clarificări. Mikaa Blugeon-Mered, cercetător specializat în Groenlanda, a subliniat pe contul său de X faptul că „pinguinii normali trăiesc în emisfera nordică, în timp ce specia prezentă în imaginea generată de Casa Albă trăiesc în emisfera sudică”

Această eroare a fost confirmată și de Oficiul de Turism al Groenlandei, care precizează pe site-ul său: „Deși Groenlanda are un climat arctic, din păcate nu găsim pinguini aici. Majoritatea speciilor de pinguin trăiesc la Polul Sud, iar singurul pinguin din emisfera nordică este pinguinul din Galápagos, care trăiește pe insulele Galápagos, la 8.500 km distanță de Groenlanda”.

Un locuitor al regiunii, Orla Joelsen, a reacționat ironic pe X la postarea Casei Albe: „Frumos încercat, dar nu avem pinguini”.

Specii de păsări alb-negru prezente în Groenlanda

În schimb, alte păsări alb-negru pot fi întâlnite în Groenlanda. Norsk Polarinstitutt din Norvegia confirmă că micul auk trăiește în regiune. Această pasăre cântărește între 130 și 200 de grame, măsoară între 17 și 20 cm și are o durată medie de viață de opt ani.

Micul auk, specie de pasăre alb-negru care trăiește în Groenlanda. Foto: Shutterstock

Platforma ornitologică Birds of the World adaugă că și alca mică este prezentă în Groenlanda, în timp ce pinguinii nordici au dispărut din regiune în secolul al XIX-lea, conform Muzeului de Istorie Naturală.

O altă gafă similară

Un alt cont de pe X, aparținând Departamentului de Război al SUA, a publicat o imagine asemănătoare, în care un pinguin apare înconjurat de cinci soldați americani, perpetuând aceeași confuzie.

Be a warrior, embrace the penguin. pic.twitter.com/64Fq7REgsZ — DOW Rapid Response (@DOWResponse) January 24, 2026

De menționat că Donald Trump a declarat săptămâna aceasta că nu are intenția de a folosi forța pentru a prelua controlul asupra Groenlandei. Totuși, președintele american a anunțat un plan de negociere pentru revizuirea acordurilor din 1951.

Donald Trump, editat de revista The Economist pe un urs polar

Donald Trump a apărut pe coperta revistei britanice The Economist, din 22 ianuarie, ilustrat pe un urs polar cu bustul dezgolit, imagine care a stârnit controverse. Aceasta a fost comparată cu fotografiile din 2009 ale lui Vladimir Putin, 73 de ani, în care liderul rus apărea în fotografii editate călare pe un urs brun, tot fără cămașă, a observat presa de la Moscova.

The Greenland crisis holds lessons for all countries. Americas friends need to prepare for a world in which they are alone and NATO is no more: https://t.co/dnnHOYfk6m pic.twitter.com/9hMCr9mn9V — The Economist (@TheEconomist) January 21, 2026

Articolul, intitulat „Pericolul real reprezentat de Donald Trump”, analizează riscurile deciziilor liderului american cu privire la politica externă a SUA.

Publicația subliniază că intențiile lui Trump față de Groenlanda, deși aparent abandonate, pot genera tensiuni internaționale.

„Alianțele americane nu vor supraviețui confruntărilor constante provocate de Trump, care își consideră aliații inutili”, scriu autorii articolului de fond.

În Europa, statele ar putea căuta soluții individuale pentru a face față unei „Americi prădătoare”. În acest context tensionat, The Economist avertizează că Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping ar putea încerca să exploateze diviziunile dintre aliații occidentali prin provocări deliberate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE