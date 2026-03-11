Aceste micro-locuințe, compacte și complet echipate, oferă o alternativă modernă la piața imobiliară tradițională, caracterizată de prețuri ridicate și acces dificil.

Conceptul a fost adus în Spania de Beatriz și Antonio, fondatorii companiei Caslua Import, care dețin exclusivitatea importului acestor case pe piața spaniolă.

Prima casă capsulă este deja expusă în San Vicente do Mar, provincia Pontevedra, unde potențialii clienți au ocazia să o viziteze.

Cu o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, casa capsulă se remarcă prin rapiditatea instalării. Casa este livrată în termen de trei luni de la producție. Designul său modular permite extinderea ulterioară cu module adiționale, ceea ce o face adaptabilă nevoilor viitoare ale locatarilor.

„Această casă este complet echipată cu tehnologie modernă”, explică producătorii.

În interior, multe funcții, precum deschiderea draperiilor, reglarea iluminatului sau deschiderea acoperișului, pot fi controlate prin comenzi vocale. Casa dispune de o bucătărie complet utilată, o baie modernă, aer condiționat, un proiector și diverse opțiuni de automatizare.

Materialele utilizate sunt durabile, precum aluminiul structural și oțelul galvanizat, ceea ce asigură o rezistență crescută la umezeală și coroziune. Izolația termică și acustică contribuie la confortul locuinței.

„Structura este proiectată să reziste aproximativ 50 de ani, cu o întreținere minimă”, susțin dezvoltatorii.

Prețul de bază al unei case capsulă este de aproximativ 70.000 euro, dar modele mai luxoase, care pot include un acoperiș retractabil, jacuzzi sau încălzire aerotermală, ajung până la 85.000 de euro.

Acest tip de locuință reprezintă o opțiune atractivă pentru cei care nu pot accesa piața imobiliară convențională.

Și românul Adrian Trăsnea a lansat Eco Dome, un concept inovator de case modulare din polistiren, care pot fi montate în doar două zile. Kitul de casă costă 3.000 de euro.