Ce este Internetul Obiectelor

Internetul Obiectelor (IoT) reprezintă o rețea de dispozitive fizice, echipate cu senzori și software, conectate la internet pentru a colecta și schimba date. Acestea funcționează automatizând procese și comunicând între ele pentru a crea medii inteligente (case inteligente, industrie). 

Tehnologia de curățare inteligentă redefinește felul în care ne întreținem locuințele în 2026. Cu ajutorul inovațiilor bazate pe inteligență artificială și soluții ecologice, curățenia devine mai simplă, mai rapidă și mai prietenoasă cu mediul. Platforma joyofcleaning.com evidențiază tendințele care promit să transforme complet rutina de curățenie a fiecărui cămin.

Tehnologia inteligentă: Partenerul ideal pentru o casă curată

Sistemele de curățare bazate pe inteligență artificială sunt acum mai performante ca niciodată. Acestea nu doar că recunosc tiparele de murdărie din casă, dar pot și să anticipeze nevoile de curățenie. «Dispozitivele moderne pot memora zonele cele mai utilizate din locuință și pot declanșa automat curățarea exact atunci când este necesar», subliniază joyofcleaning.com.

Funcționalități precum comenzi vocale („Curăță podeaua din bucătărie”) sau aplicații mobile care planifică curățenia în funcție de programul utilizatorului economisesc timp prețios. În plus, dispozitivele dotate cu senzori detectează murdăria invizibilă ochiului liber, asigurând o curățenie impecabilă pe toate suprafețele.

Revoluția roboților de curățare

Roboții de curățare din 2026 sunt mult mai avansați decât modelele de acum câțiva ani. Ei pot aspira, șterge, curăța geamuri și chiar jgheaburi. «Cele mai noi modele sunt echipate cu funcționalități care le permit să urce scările, să detecteze părul animalelor de companie și să se concentreze pe zonele cu trafic intens», scrie joyofcleaning.com. În plus, utilizatorii pot seta zone de curățare personalizate și pot monitoriza progresul în timp real prin aplicații mobile. Unele modele sunt capabile să își golească singure recipientele de praf sau să își reumple rezervoarele cu apă, eliminând aproape complet implicarea umană.

Produse ecologice: Prietenoase cu mediul, eficiente pentru casă

Curățenia ecologică nu mai este doar o tendință, ci o necesitate. Produsele de curățare din 2026 sunt bazate pe enzime naturale, probiotice și formule concentrate care reduc deșeurile de ambalaje. «Un produs ecologic poate curăța la fel de bine, dacă nu chiar mai eficient decât soluțiile tradiționale încărcate cu chimicale», arată joyofcleaning.com.

Sistemele de reumplere concentrate și ambalajele biodegradabile sunt tot mai populare, iar soluțiile multi-suprafață elimină nevoia unui arsenal întreg de produse sub chiuvetă. În plus, curățenia devine mai sigură pentru copii și animale, fără riscul expunerii la substanțe toxice.

Automatizarea curățeniei: Setează și uită de griji

Sistemele automatizate de curățenie preiau tot mai multe sarcini, de la cicluri programate de curățare profundă până la gestionarea stocurilor de produse. «Aceste sisteme pot ajusta frecvența curățeniei în funcție de condițiile meteo sau de prezența oaspeților», menționează joyofcleaning.com. Integrarea cu sistemele de securitate ale casei sau cu camerele inteligente permite identificarea rapidă a zonelor care necesită atenție, iar utilizatorii pot controla procesul de la distanță. Aceste soluții nu doar economisesc timp, ci și reduc stresul legat de întreținerea locuinței.

Curățenia eco, mai rapidă și mai eficientă

În 2026, metodele de curățenie ecologică au avansat semnificativ, economisind și timp. De exemplu, sistemele de igienizare cu aburi elimină 99,9% din bacterii folosind doar apă, fără chimicale sau reziduuri. Dispozitivele cu lumină UV sterilizează rapid suprafețele, iar progresele în tehnologia microfibrelor permit curățarea doar cu apă. Soluțiile pe bază de apă electrolizată transformă apa de la robinet în soluții puternice de curățare, iar produsele care combină curățarea, dezinfectarea și deodorantul într-un singur pas simplifică semnificativ procesul.

Integrarea în casele inteligente

Casa anului 2026 colaborează activ cu proprietarii săi, organizând curățenia în mod autonom. «Sistemele inteligente coordonează iluminatul, circulația aerului și dispozitivele de curățare pentru a crea condiții optime», explică joyofcleaning.com. De exemplu, un sistem poate programa curățenia în orele cu energie electrică mai ieftină sau poate ajusta frecvența în funcție de cât de activă este familia.

De asemenea, algoritmii învață obiceiurile locatarilor, adaptând programul de curățenie pentru a fi cât mai eficient și convenabil. Controlul de la distanță și notificările în timp real permit utilizatorilor să gestioneze totul chiar și atunci când sunt plecați.

Soluții accesibile pentru toată lumea

Deși tehnologia de curățare inteligentă poate părea scumpă, există opțiuni pentru toate bugetele. De exemplu, achiziționarea graduală a roboților de curățare sau investiția în produse ecologice multifuncționale pot reduce costurile pe termen lung. «Multe soluții ecologice vin cu sisteme de abonamente care fac produsele mai accesibile», sugerează joyofcleaning.com.

În plus, sistemele de automatizare ajută la economisirea energiei și a apei, iar durata mai mare de viață a suprafețelor curate reduce nevoia de reparații sau înlocuiri frecvente.

Curățenia în 2026 nu mai este o corvoadă, ci un proces simplu, automatizat și responsabil. Cu ajutorul tehnologiei și al produselor ecologice, fiecare casă poate deveni mai curată și mai prietenoasă cu mediul.

Acasă trebuie să fie locul tău de relaxare, nu un alt job. Găsești la Bringo toate produsele de curățenie și detergenții necesari pentru a menține totul impecabil.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Viva.ro
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Unica.ro
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
GSP.RO
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.RO
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
Parteneri
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Libertateapentrufemei.ro
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Avantaje.ro
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”

Alte știri

Bucăți metalice care par a proveni de la un obiect aerian neidentificat, găsite pe plajă în Eforie Nord. Garda de Coastă a asigurat perimetrul
Știri România 15:56
Bucăți metalice care par a proveni de la un obiect aerian neidentificat, găsite pe plajă în Eforie Nord. Garda de Coastă a asigurat perimetrul
Cum se depune Declarația unică 2026: cine trebuie să depună formularul 212
Știri România 15:31
Cum se depune Declarația unică 2026: cine trebuie să depună formularul 212
Parteneri
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Adevarul.ro
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Adolescentul care a murit subit în curtea unei școli din Bacău era pasionat de fotbal. Dezvăluiri și acuzații grave după tragedie: „Acum doi ani a avut o operație, nu avea nimic în rest”
Fanatik.ro
Adolescentul care a murit subit în curtea unei școli din Bacău era pasionat de fotbal. Dezvăluiri și acuzații grave după tragedie: „Acum doi ani a avut o operație, nu avea nimic în rest”
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Imagini din casa de lux în care Andreea Bălan locuiește cu Victor Cornea. Vila are piscină, grădină uriașă și studio de înregistrări
Stiri Mondene 16:01
Imagini din casa de lux în care Andreea Bălan locuiește cu Victor Cornea. Vila are piscină, grădină uriașă și studio de înregistrări
Liliana Ștefan, mama copiilor lui Dan Bittman, decizie radicală după despărțirea de artist. Ce meserie practică acum
Stiri Mondene 14:00
Liliana Ștefan, mama copiilor lui Dan Bittman, decizie radicală după despărțirea de artist. Ce meserie practică acum
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
ObservatorNews.ro
Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
GSP.ro
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Parteneri
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
Mediafax.ro
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Redactia.ro
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior
KanalD.ro
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior

Politic

Sorin Grindeanu a izbucnit la adresa lui Ilie Bolojan din cauza reactoarelor de la Doicești: „Să rămână în limitele date de Constituție”
Politică 13:49
Sorin Grindeanu a izbucnit la adresa lui Ilie Bolojan din cauza reactoarelor de la Doicești: „Să rămână în limitele date de Constituție”
Peste jumătate dintre români cer un nou Guvern, iar 40% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Politică 13:26
Peste jumătate dintre români cer un nou Guvern, iar 40% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Parteneri
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
ZiaruldeIasi.ro
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Fanatik.ro
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)