Hoții au furat din casa din Corbeanca timp de trei luni

Investigația a demarat în primăvara acestui an, mai exact pe data de 20 mai, când victima – un cetățean străin stabilit în Corbeanca – a alertat autoritățile prin numărul unic de urgență 112. Acesta a reclamat că persoane necunoscute i-au spart casa și i-au sustras o adevărată avere.

Conform datelor oficiale furnizate vineri de Poliția Română, infracțiunile s-au desfășurat pe o perioadă lungă, între lunile februarie și aprilie 2026. Suspecții au transformat reședința de lux într-o țintă constantă. Aceștia au pătruns în imobil în repetate rânduri, profitând de absența proprietarului.

Pentru a nu trezi suspiciuni în cartier, atacatorii au utilizat o cheie autentică obținută în condiții obscure înainte de comiterea faptelor, dar au apelat și la forțarea ușilor de acces atunci când situația a cerut-o. Într-o tentativă de a-și șterge urmele, bărbatul și femeia au dezactivat și au luat cu ei sistemele de alarmă și echipamentele de supraveghere video instalate în vilă.

Ceasuri de lux, bijuterii de platină și un arsenal descoperit la percheziții

Prejudiciul total calculat de anchetatori este unul istoric pentru zona județului Ilfov: 2.000.000 de euro. Lista obiectelor furate reflectă stilul de viață opulent al victimei. Din interiorul locuinței au dispărut:

Ceasuri de lux și bijuterii din aur și platină;

Articole vestimentare de firmă și accesorii exclusiviste;

Obiecte decorative, piese de mobilier și electrocasnice de ultimă generație;

Documente personale și sume mari de bani cash (inclusiv 5.000 de euro sustrași direct dintr-un autoturism).

În timpul perchezițiilor de joi, polițiștii au avut parte și de o surpriză de proporții. La una dintre adresele verificate au fost descoperite arme și muniție deținute ilegal de către o a treia persoană. Este vorba despre un pistol neletal, două arme de vânătoare și nu mai puțin de 1.750 de cartușe de diferite calibre. Acest caz secundar a fost transferat imediat către Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

Acuzații de furt calificat cu consecințe deosebit de grave

În urma probatoriului administrat de Serviciul de Investigații Criminale Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, cei doi suspecți principali au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia sunt cercetați sub acuzația de furt calificat cu consecințe deosebit de grave, faptă comisă în formă continuată.

Procurorii urmează să decidă în cursul zilei de vineri dacă îi vor prezenta pe cei doi în fața instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. Anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili traseul restului de bunuri nevândute și pentru a recupera integral prejudiciul de două milioane de euro.