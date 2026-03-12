Casele pe structură metalică, preferate de români

Casele pe structură metalică au înregistrat cea mai mare creștere a cererii, aceasta fiind aproape de zece ori mai mare decât în perioada martie 2024 – februarie 2025. De asemenea, casele din lemn au avut o creștere de 113% în aceeași perioadă. În contrast, interesul pentru casele tradiționale la cheie s-a redus cu 45,8%, conform datelor HomeRun.ro.

Transformarea pieței este evidentă: în 2024, casele la cheie reprezentau 85% din cererea totală de construcții rezidențiale. Până în 2025 însă, trendul s-a inversat, iar locuințele pe structură metalică și din lemn au ajuns să reprezinte 61% din totalul solicitărilor. Dintre acestea, casele pe structură metalică au devenit cele mai solicitate, acoperind 42% din cereri, urmate de cele din lemn, cu puțin peste 18%.

Factorul cost: motorul schimbării

Principalul motiv al acestei schimbări este costul redus al construcțiilor din materiale alternative. „Casele pe structură metalică costă, în medie, cu 50% mai puțin decât casele la cheie, iar locuințele din lemn pot costa doar o treime din prețul unei case tradiționale”, arată datele HomeRun.ro. Creșterea prețurilor materialelor de construcție și deficitul de forță de muncă au determinat mulți români să caute variante mai economice și rapide.

De asemenea, soluțiile prefabricate sau modulare, cum sunt cele din oțel sau lemn, devin tot mai populare. Acestea nu doar că reduc costurile, dar scurtează și semnificativ timpul de execuție al proiectelor, ceea ce le face atractive pentru viitorii proprietari.

Preferințe de design și dimensiuni

Datele oferite de HomeRun.ro arată că 79% dintre cei care au solicitat case pe structură metalică preferă proiecte fără etaj, în timp ce doar 19% optează pentru locuințe cu etaj. Casele pe un singur nivel sunt mai accesibile financiar, cele cu etaj având un cost mediu cu 130% mai mare. În ceea ce privește dimensiunile, cele de 100 de metri pătrați sunt cele mai solicitate (28%), urmate de cele de 80 mp (22%) și 50 mp (16%).

În cazul caselor din lemn, preferința este pentru locuințe mai mici. Aproximativ 32% dintre cereri vizează case de 50 mp, 23% se îndreaptă spre proiecte de 100 mp, iar 17% spre cele de 80 mp. Mai mult de jumătate dintre viitorii proprietari preferă casele clasice, fie pe un singur nivel, fie cu un etaj.

Pe de altă parte, casele tradiționale la cheie sunt în continuare asociate cu locuințele destinate familiilor. În această categorie, cele mai căutate sunt locuințele fără etaj (64%), urmate de cele cu etaj (33%). Dimensiunea cea mai populară este de 100 mp (39%), iar majoritatea cumpărătorilor optează pentru compartimentări cu trei sau patru camere.

București-Ilfov, lider la cererea de locuințe alternative

Pe harta cererilor pentru locuințe pe structură metalică și din lemn, regiunea București-Ilfov se află pe primul loc, cu 22% din totalul solicitărilor. Urmează județele Prahova (8%), Constanța (7,5%), Timiș și Brașov (aproximativ 7% fiecare). Sezonul construcțiilor începe primăvara, luna martie fiind cea mai activă, cu 12% din totalul cererilor, urmată de august, cu 11%.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE