Potrivit Ziarului de Iași, Gabriela Hlibocianu a fost condamnată definitiv, după ce Curtea de Apel a respins apelul formulat împotriva sentinței inițiale.

Femeia a fost condamnată la finalul lunii mai pentru delapidarea sumei de 472.394 de lei și 200 de euro, bani furați de la universitate.

Actualizat, prejudiciul ajunge la aproape 740.000 de lei.

Metoda folosită era una aparent simplă, dar eficientă: atunci când încasa taxele de școlarizare, completa chitanța în dublu exemplar.

Un exemplar era oferit studentului, iar cel de-al doilea era ulterior anulat, ca și cum plata ar fi fost returnată. Astfel, sumele nu mai apăreau în registrul de casă, iar soldul final figura ca fiind zero.

Schema a funcționat ani la rând, pentru că nimeni nu verifica dacă sumele încasate corespundeau cu numărul real de studenți și doctoranzi.

Delapidarea a ieșit la iveală abia după divorțul casierei.

Soțul acesteia a trimis conducerii universității „mai multe chitanțe anulate, tabele cu situația studenților și alte înscrisuri ce reprezentau «contabilitatea paralelă» ținută de casieră”, notează Ziarul de Iași.

Inițial, casiera din Iași a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, pe un termen de supraveghere de patru ani, și 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. În apel, aceasta a cerut circumstanțe atenuante, invocând faptul că are un fiu grav bolnav și că a început să returneze prejudiciul.

Judecătorii au respins însă argumentele.

„Situația medicală a fiului inculpatei este una regretabilă, însă ea nu poate determina o ușurare a regimului sancționator al cărei destinatar este inculpata”, au arătat magistrații Curții de Apel.

Aceștia au concluzionat că plățile efectuate nu pot fi considerate voluntare și au menținut sentința, care a devenit definitivă.

