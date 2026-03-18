Umilită la locul de muncă și concediată pe nedrept

Angajata fusese angajată cu contract permanent în 2023, însă, în doar câteva luni, mediul său de muncă s-a transformat într-un coșmar. Managerul său a supus-o unei serii de insulte publice și umilințe, atât în fața colegilor, cât și a clienților magazinului. Atmosfera de lucru a devenit atât de tensionată, încât femeia a fost concediată în 2024, sub acuzația de utilizare incorectă a cupoanelor de reduceri.

Totuși, în timpul procesului, aceste acuzații s-au dovedit nefondate. Judecătorul Lucio Ardigò, de la secția de muncă a Tribunalului Rimini, a audiat martori, inclusiv colegi și clienți, care au confirmat comportamentul abuziv al managerului. Sentința a stabilit că decizia de concediere a fost ilegală și a calificat comportamentul șefului drept „hărțuire socială”(mobbing).

Impactul emoțional asupra victimei

În cadrul anchetei, o evaluare medico-legală a relevat că femeia suferea de o tulburare de adaptare asociată cu anxietate și o stare depresivă, cauzată de stresul persistent de la locul de muncă. Instanța a subliniat că aceste comportamente abuzive, repetate de-a lungul mai multor luni, au transformat mediul profesional al femeii într-unul „opresiv și degradant”.

Compania, obligată să plătească pentru abuzuri

Judecătorul a dispus reintegrarea femeii în funcția deținută anterior și a obligat compania să îi plătească 12 salarii compensatorii, în valoare totală de 21.000 de euro, la care se adaugă 40.000 de euro pentru daunele morale cauzate de hărțuirea suferită. De asemenea, firma va suporta dobânzile aferente și cheltuielile de judecată.

„Această decizie confirmă existența mobbingului la locul de muncă, definit ca o serie de comportamente de hărțuire menite să izoleze și să marginalizeze angajatul”, se arată în hotărârea instanței.

Cazul reprezintă una dintre puținele situații în care un tribunal italian a recunoscut oficial mobbingul pe baza unor mărturii și expertize medicale convingătoare. Verdictul pune capăt unui lung calvar pentru femeie și atrage atenția asupra importanței combaterii hărțuirii la locul de muncă.

