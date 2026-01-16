Castel din secolul XIX, situat în sud-vestul Franței

Castelul Magne este situat la aproximativ 4 kilometri est de orașul Périgueux, din Franța și a fost construit între 1864 și 1869, în stilul celui de-al Doilea Imperiu, cu influențe renascentiste.

„În inima Bourg de Trélissac a fost construit Château Magne între 1864 și 1869 în stilul celui de-al Doilea Imperiu, cu influențe renascentiste, de către Alfred Magne, fiul lui Pierre Magne, fost ministru de finanțe al lui Napoleon al III-lea”, se arată în descrierea publicată de agenția imobiliară Espaces Atypiques.

Proprietatea se întinde pe aproape 4 hectare și este alcătuită dintr-o clădire principală impunătoare, flancată de două pavilioane cu turnuri poligonale.

Castelul a fost cedat orașului Périgueux în 1950 și a funcționat ca azil, iar la începutul anilor 2000 a fost reabilitat și transformat într-un complex cu 24 de apartamente, fiind înscris în Lista Monumentelor Istorice în 2004.

Apartament luminos, la ultimul etaj al castelului

Apartamentul scos la vânzare este un duplex situat la ultimul etaj, orientat spre vest, descris ca fiind extrem de luminos.

Descrierea continuă: „O bucătărie deschisă, utilată și mobilată vă permite să nu fiți izolați de oaspeți și asigură caracterul practic al acesteia. (…) O scară discretă și bine proiectată oferă acces la al doilea palier și la zona de dormit, unde duce la trei dormitoare și o baie”.

Priveliștea este unul dintre punctele forte ale locuinței.

„Priveliștea uluitoare accesibilă din cele trei dormitoare asigură un spectacol.”

În plus, proprietatea include un loc de parcare, o pivniță și acces la parcul amenajat al castelului.

„A trăi aici înseamnă a trăi diferit, având certitudinea de a participa la o experiență unică și deosebită”, subliniază Espaces Atypiques.

Apartamentul este clasificat ca monument istoric și este scutit de DPE (Diagnostic de Performanță Energetică), iar magazinele se află la mică distanță.

Potrivit agenției imobiliare, castelul din Franța a fost vândut.

Mai ieftin decât o garsonieră din Cluj

Prețul cerut pentru acest apartament din castel este de 89.000 de euro. Prin comparație, pe piața imobiliară din România, o garsonieră de 27 mp din Cluj-Napoca, într-o zonă semicentrală, este scoasă la vânzare cu 95.000 de euro.

Este vorba de o garsonieră situată „semicentral” în Cluj, în zona Piața Cipariu, la etajul nouă al unui bloc construit în 1990.

O altă garsonieră din Cluj care are 27 mp, a fost scoasă la vânzare anul trecut pentru 230.000 de euro.

În 2025, prețurile garsonierelor din Cluj variază între 40.000 și 150.000 de euro, cu o medie de aproximativ 107.000 de euro, în funcție de zonă și finisaje.

