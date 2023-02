Castelul Gaziantep, construit acum peste 2.200 de ani, prăbușit în urma seismului din Turcia. FOTO

Vastioane din părțile estică, sudică și sud-estică ale castelului Gaziantep, aflat în Şahinbey, un district din provincia Gaziantep, au fost distruse de cutremur, resturi fiind împrăștiate pe șosea.

Balustradele de fier din jurul curții erau împrăștiate și ele pe trotuarele din jur. S-a prăbușit și zidul de sprijin de lângă castel. În unele bastioane au fost observate crăpături mari după cutremur.

Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake pic.twitter.com/i4GjMKMBwU