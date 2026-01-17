„Poți umbla în tricou”

La minus 14 grade, proprietarul pompei a setat o temperatură mai mare pentru încălzirea interioară — 42 grade Celsius în sistemul pompei de căldură.

„Cu 42 grade în sistem, în casă e suficient de cald încât să poţi umbla în tricou. În mod normal, aş fi setat poate 38-40 grade. Iar fiecare grad poate aduce alte economii. Însă tocmai prin asta va fi interesant exemplul, că arată dacă se poate asigura o căldură mai mult decât confortabilă în casă, doar cu o pompă de căldură, când afară sunt -14 grade Celsius, cum a fost astăzi noapte”, a explicat bărbatul.

Indicatorii contorului vineri dimineaţă, la ora 08:24 erau 81.630 kWh. După 24 de ore erau 81.760 kWh

„Am spus şi în relatările anterioare că în mod normal consumul de bază al casei, fără pompa de căldură inclusă, e de circa 900 kWh lunar iarna, ceea ce înseamnă 30 kWh pe zi. Aici se include plita cu inducţie, cuptorul de bucătărie, frigider, congelator, patru pompe electrice pentru sistemul de încălzire care ar fi pornite oricum şi la un cazan cu gaz, iluminare interioară şi exterioară, dar şi alte electrocasnice. Prin urmare, consumul net în ultimele 24 de ore al pompei de căldură a fost de 100 kWh, cu posibilitatea unei marje de eroare de +/- 5 kWh, dată de estimarea consumului de bază”, arată sursa citată.

Un consum mediu de 4,17 kWh per oră

Astfel, la 100 kWh consumaţi pentru încălzirea întregii case şi asigurarea apei calde, înseamnă un consum mediu de 4,17 kWh per oră, adică o putere medie electrică de 4,17 kW a pompei de căldură.

Cât înseamnă însă 100 kWh consumaţi pe zi în zilele geroase? În Moldova înseamnă 359 lei pe zi, echivalentul a 18 euro în costuri pe zi.

„Dacă am avea o lună de geruri crunte identice cu această zi, cea mai rece — ar însemna 10.770 lei în costuri, sau circa 540 euro. Sună mult, pentru că e un scenariu în care avem -12 sau -14 grade toată luna noaptea şi maxim -6 grade ziua, şi în acelaşi tip asigurăm 42 grade în sistem. Dar, totuşi, dacă divizăm la suprafaţă, ar fi 3.989 lei/100 m2 sau exact 200 euro/100 m2”, a precizat proprârietarul.

Pompele de căldură aer-apă devin din ce în ce mai populare datorită eficienței lor energetice și impactului redus asupra mediului. Aceste sisteme inovative sunt folosite pentru încălzirea și răcirea locuințelor, fiind o soluție ecologică și economică.

