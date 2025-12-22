Gina Pistol continuă să surprindă prin sinceritate și naturalețe, chiar și atunci când vine vorba despre un subiect aparent superficial: hainele. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, soția lui Smiley a vorbit deschis despre modul în care își construiește garderoba și a demontat mitul conform căruia ar cheltui sume uriașe pentru a arăta impecabil la fiecare apariție publică.

Deși este considerată una dintre cele mai elegante și glamour vedete din showbizul românesc, Gina Pistol recunoaște că „ține cu casa” și nu ezită să vâneze reducerile sau să apeleze la variante second hand atunci când găsește piese care îi plac. Vedeta spune că nu este adepta cheltuielilor impulsive și că preferă să investească inteligent în articole de calitate, chiar dacă sunt la mâna a doua. Desigur, este vorba despre piese de designer, care, chiar și reduse, rămân la un anumit nivel de preț.

Recent, prezentă la un eveniment MasterChef, Gina Pistol a atras atenția nu doar prin apariția sa, ci și prin declarațiile făcute despre stilul vestimentar. A mărturisit că nu vede sensul în a arunca bani pe haine purtate o singură dată și că se bucură atunci când găsește articole bine croite, cu personalitate, la prețuri mai accesibile. Pentru ea, stilul nu înseamnă opulență, ci asumare și confort.

„Să știi că soțul meu când m-a văzut că plec mi-a zis: «Iar te-ai îmbrăcat ca un băiețel?» Vrea și el să mă vadă mai feminină. Am niște blugi de la Alexander Wang cred. I-am găsit la reducere. Să știi că eu țin foarte mult cu casa și când mi se pune pata pe vreun obiect vestimentar, până nu îl găsesc la prețul pe care vreau eu, nu mă las, chiar dacă îl găsesc la SH. Și pe cămașa asta am dat foarte puțin pentru că am luat-o la mâna a doua”, a declarat Gina Pistol.

În 2016, Gina Pistol a parcurs celebrul pelerinaj Camino de Santiago

Dincolo de zona modei, Gina Pistol este o persoană profundă, cu valori bine conturate. Un exemplu grăitor este experiența trăită în 2016, când a parcurs celebrul pelerinaj Camino de Santiago. Timp de 30 de zile, vedeta a mers aproximativ 800 de kilometri, în luna mai, adesea pe ploaie, dormind în hosteluri și purtând doar câteva haine, strictul necesar, într-un rucsac. A fost o experiență de desprindere totală de confort și aparențe, care a ajutat-o să se reconecteze cu sine.

Camino de Santiago, cunoscut și ca Drumul lui Iacob, traversează nordul Spaniei și este parcurs anual de sute de mii de oameni din întreaga lume, fiecare cu propriile motive – spirituale, emoționale sau personale. Traseul a fost ales și de alte personalități din România, precum Mihaela Tatu sau Marian Ralea, care au vorbit despre impactul profund pe care această experiență l-a avut asupra lor.

Astfel, Gina Pistol demonstrează că eleganța nu se măsoară în sume cheltuite, ci în alegeri asumate, echilibru și autenticitate, valori care se reflectă atât în stilul său vestimentar, cât și în felul în care își trăiește viața.

