„Sperăm că am reușit și în acest an să aducem un pic de culoare în Brașov, orașul din poveste, că și în acest an am adus zâmbete pe fața copiilor, că am făcut dintr-o deplasare cu autobuzul o călătorie magică. RATBV le mulțumește tuturor celor care s-au plimbat cu Autobuzul lui Moș Crăciun și le urează Sărbători cu bine!”, au declarat reprezentanții RATBV.

Inițiativa s-a dovedit a fi un succes, atrăgând pasageri de toate vârstele.

Autobuzul din Brașov, de peste 18 metri lungime, este împodobit cu sute de lumini și decorațiuni de sărbători. În interior, atmosfera este plină de spirit festiv, cu globuri și beteală.

