Cât poți să plătești ca să nu lucrezi de acasă! Spațiile de coworking, o afacere în plină dezvoltare

Andrei Crețu și Iulian Cîrciumaru, doi tineri anteprenori au deschis în centrul Bucureștiului, în zona Pieței Romane un spațiu de coworking pe două etaje. Spațiul are o capacitate de 50 de locuri și reprezintă o investiție de 100.000 de euro făcută de cei doi antreprenori, cu scopul de a susține business-urile la început de drum și de a-l transforma într-un incubator de afaceri în următorul an.

Chiriașii vizați pot fi foști corporatiști specializați într-un anumit domeniu, care decid să-și pună ideile în practică și sunt interesați să lucreze dintr-un spațiu comun, de co-creare; freelanceri din zona profesiilor liberale, arhitecți, avocați, specialiști în comunicare, designeri care își doresc un birou modern și cu facilități, situat chiar în centrul orașului; turiști care lucrează remote și au nevoie de un spațiu de lucru diferit de lobby-ul unui hotel sau de o cafenea, ori pur și simplu doresc să își facă cunoștințe noi în oraș; companiile care își doresc să le ofere angajaților câteva zile de lucru pe lună în afara biroului lor, să le ofere oportunitatea să evadeze de la rutina zilnică pentru a lucra din spații neconvenționale.

Membrii au birouri flexibile de lucru și acces la săli de ședință și conferințe, internet, bucătărie (unde vor beneficia de cafea, apă, ceaiuri), spații de depozitare sau de relaxare, bibliotecă și imprimantă. Pe lângă acestea, vor avea acces și la beneficii oferite în parteneriat cu business-urile care vor avea biroul în hub.

Spațiul este disponibil non-stop

„Cum putem face un spațiu să fie viu, creativ, dar în același timp și productiv? Cum putem crea o astfel de comunitate? Acestea erau întrebările noastre la început, când am văzut pentru prima dată spațiul. Astfel am ajuns să creăm un Startup Studio, așa cum ne place nouă să-l numim, un loc în care vii cu drag să lucrezi zi de zi, încercând să scalezi un business alături de alți oameni la fel de pasionați ca și tine de la care ai ce învăța. Oricine are această motivație, este binevenit să lucreze din hub„, declară Andrei Crețu, co-fondator 7card și V7 Capital, fondul de investiții care susține și investește în business-uri cu potențial.

Hub-ul oferă abonamente lunare de 220 euro, dar și acces de o jumătate de zi, o zi întreagă sau 10 zile/lună, la tarife începând cu 15 euro. Spațiul este disponibil 24/7 pentru membrii care au abonament lunar, un program potrivit pentru toți antreprenorii care își organizează timpul după bunul plac, iar accesul se face pe bază de cartelă.

52 de spații de coworking în București

În București sunt în prezent 52 de spații de coworking , respectiv 45 în alte orașe, cel mai multe, 13, fiind în Cluj-Napoca.

Spre comparație, Ucraina are 99 de astfel de spații, iar Cehia, Austria și Polonia câte 340 fiecare. În întreaga lume piața de coworking space reprezintă 1% din cea a birourilor, cu un număr de 15.000 locuri în prezent, cu estimări de până la 25.000 în 2025. Spațiile de coworking au în prezent peste 1,2 milioane de rezidenți în întreaga lume.

