Printre altele, au aflat că parizerul de pui conține peste 50% din doza zilnică de sare recomandată și foarte multe E-uri.

De fapt, ce conține cu adevărat parizerul, în afara faptului că este o pastă din resturi asezonată cu E-uri. Vezi opinia specialiștilor!

În cadrul studiului au fost analizate 12 produse, ce au următorii producători sau distribuitori: Carrefour Romania S.A., Cristim 2 Prodcom SRL, Kaufland Romania S.C.S., Meda Prod ’98 S.A., METRO Cash&Carry Romania SRL, S.C. CIA ABOLIV S.R.L., S.C. FOX COM SERV S.R.L., S.C. GOODIES MEAT PRODUCTION S.R.L., S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., SC Auchan Romania SA, SC. CIA ABOLIV S.R.L.. 41.66% dintre produse au menționat pe etichetă, pentru producător, doar țara în care au fost fabricate, respectiv România.

Produsele conțin grăsimi între 13,89 și 22 g/100g , iar trei dintre produsele studiate conțin doar grăsimi saturate:

Produsele cu cel mai mic conținut de grăsimi saturate identificate au fost:

La polul opus, produsele cu cel mai mare conținut de grăsimi saturate au fost:

Informațiile complete cu privire la valoarea energetică și conținutul de grăsimi și grăsimi saturate pot fi regăsite aici.

"Parizer de pasăre sau din pasăre ? Aceeași mare întrebare se poate aplica și în cazul crenvurștilor: din pui, de pui sau cu pui ? Cumpărăm repede astfel de produse des, după aspect, dar, în grabă, de cele mai multe ori uităm să citim eticheta în întregime, iar la capitolul ingrediente s-ar putea să avem o surpriză. Am putea găsi acolo cuvintele șorici sau slănină și cred că în momentul acela fiecare dintre noi ne-am pune întrebarea "are pasărea șorici?" sau "are pasărea slănină?" . Vă propun să citim cu mare atenție eticheta pentru a fi siguri că ceea ce cumpărăm este ceea ce cu adevărat ne dorim", a declarat președintele InfoCons, Sorin Mierlea.