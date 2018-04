Un studiu realizat de Organizația pentru Protecția Consumatorilor InfoCons a confirmat faptul că unii crenvurști conțin aproape 100 de miligrame de nitriți. Produsele au fost analizate într-un laborator acreditat pentru determinarea cantității de nitrit asupra produselor de tip crenvurști, pentru a determina tocmai cantitatea de nitriți de sodiu, exprimată în mg/kg.

Dar, înainte de rezultate, pentru că ne aflăm în plin post al Paștelui, iar mulți credincioși se bazează pe consumul de pate vegetal, trebuie să știți că este plin de aditivi! Și ca să fie și mai clară problema, iată câți aditivi are pateul vegetal. Studiu comparativ 2011-2018.

Revenind la studiul InfoCons, au fost analizate 24 produse, ce au următorii producători sau distribuitori: Carrefour Romania S.A., CRISTIM 2 PRODCOM SRL, Kaufland Romania S.C.S., MACROMEX, Meda Prod ’98 S.A., METRO Cash&Carry Romania SRL, S.C. CAROLI FOODS GROUP S.R.L., S.C. FOX COM SERV S.R.L., SALBAC S.A., SC ALDIS SRL, SC ELIT SRL, SC GOODIES MEAT PRODUCTION SRL, SC Romania Hypermarche SA, SC Mega Image SRL, SC Angst SRL, SC Prodprosper SRL, SC Perutnina Romania SRL, SC CIA Aboliv SRL, SC Auchan Romania SA, SC C+C SA, SC Jumbo Com SRL, H&E Reinert SRL.

În urma analizelor, rezultatele au fost :

– 26.08% din produse au prezentat o cantitate de nitriți sub limita de detecție de 4.2 mg/kg.

– 95mg/kg a fost cea mai mare cantitate de nitriți descoperită în produsele analizate.

– 37.35 mg/kg este media cantității de nitriți pentru produsele analizate.

De altfel, carnea procesată este alimentul la care trebuie să renunți definitiv. Un medic atenționează: ”E otravă!”

Produs Cantitatea de nitriți (mg/kg) Aldis crenvursti cu pui vrac 95 Selgros crenvursti pui 300g 81.95 Angst crenvursti de pui vid 400g 58.82 Meda crenvursti cu piept de pui 250g 51 Gustoso crenvursti cu piept de pui si slanina de porc 350g 44 Apetit crenvursti cu piept de pui vrac 43 365 crenvursti cu piept de pui 300g 42.6 Aldis crenvursti cu piept de pui 450g 30.1 Cris-Tim crenvursti cu piept de pui 250g 29.8 Caroli crenvursti cu piept de pui vrac 28.03 Casa Gruia crenvursti de pui 1kg 27 Fox crenvursti cu piept de pui 470g 27 Caroli crenvursti cu piept de pui 80% carne 2x140g 23.5 Perfect Poultry crenvursti de pui 1kg 23.3 Reinert Martinel crenvursti din carne de porc 180g 13 Pikok crenvursti din piept de pui 85% carne 500g 12 Aro cremwursti cu carne de pui 5

Din punct de vedere al cantității de grăsimi:

Cantitatea de grăsimi variază între 13.1 și 26 de grame/100g.

13.1 grame a fost cea mai scăzută cantitate de grăsimi, regăsită în produsele studiate.

26 grame a fost cea mai mare cantitate de grăsimi, regăsită în produsele studiate.

20,33 grame este media cantității de grăsime prezentă în 100g de crenvurști.

Produs Grăsimi/100g % din 100g Caroli Cremwursti cu piept de pui vrac 26 26% Banat bun crenvursti cu pui 300g 26 26% Auchan crenvurști cu piept de pui 250g 25 25% Caroli Cremwursti cu piept de pui 80% carne 2x140g 25 25% Meda Crenvursti cu Piept de Pui 250g 24 24% Reinert Martinel crenvursti din carne de porc 180g 24 24% 365 Crenvursti cu piept de pui 300g 23.1 23.1% Cora Crenvursti cu piept de pui 400g 22.5 22.5% Gustoso Crenvursti cu piept de pui si slanina de porc 350g 21.5 21.5% Aldis Crenvursti cu piept de pui 450g 21 21% Selgros Crenvursti Pui 300g 21 21% Aldis Crenvursti cu pui vrac 21 21% Perfect Poultry Crenvursti de pui 1kg 20 20% C+C crenvursti din piept de pui 400g 20 20% Fox Crenvursti cu piept de pui 470g 20 20% Perfect Poultry mini crenvursti de pui fara membrana 100g 20 20% Cris-Tim Cremwursti cu Piept de Pui 250g 19.58 19.58% Angst Crenvursti de pui vid 400g 19 19% Casa Gustului Cremwursti cu piept de pui 250g 16.3 16.3% Aro Cremwursti cu carne pui 15.92 15.92% Carrefour Crenvursti cu pasare 430g 15 15% Pikok Crenvursti din piept de pui 85% carne 500g 15 15% Casa Gruia Crenvursti de pui 1kg 14 14% Apetit Crenwursti cu piept de pui vrac 13.1 13.1%

Din punct de vedere al zaharurilor

Cantitatea de zaharuri variază între 0 și 1.2 grame/100g în produsele studiate.

12.5% din produse nu au prezentat deloc zaharuri în componența lor.

1.2 grame este cea mai mare cantitată de zaharuri găsită în produsele studiate.

0.44 grame/100g este media cantității de zaharuri regăsite în produsele studiate.

Produs Zaharuri/100g Carrefour Crenvursti cu pasare 430g 1.2 Casa Gustului Cremwursti cu piept de pui 250g 1.1 Pikok Crenvursti din piept de pui 85% carne 500g 1 365 Crenvursti cu piept de pui 300g 0.94 Cris-Tim Cremwursti cu Piept de Pui 250g 0.84 Angst Crenvursti de pui vid 400g 0.7 Casa Gruia Crenvursti de pui 1kg 0.5 Reinert Martinel crenvursti din carne de porc 180g 0.5 Aro Cremwursti cu carne pui 0.45 Fox Crenvursti cu piept de pui 470g 0.36 Aldis Crenvursti cu piept de pui 450g 0.3 Selgros Crenvursti Pui 300g 0.3 Aldis Crenvursti cu pui vrac 0.3

CITEȘTE ȘI… Paște trist pentru 5 milioane de bătrâni. Prin ”grija” Ministerului Muncii, nu primesc pensiile în avans… ca să nu le cheltuie de sărbători