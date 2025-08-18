Potrivit Pressone, peste 40% din conținutul celor două teze este identic, iar fiecare lucrare prezintă plagiate în proporție de peste 70% din alte surse.

Ambele teze au aceeași temă centrală, traficul și consumul de droguri, domeniu în care Cătălin Țone a activat aproape două decenii în funcții de conducere.

Cătălin Țone a început doctoratul la Academia de Poliție în 2008 și a obținut titlul de doctor în Ordine publică și siguranță națională pe 14 iunie 2011. În același an, a finalizat și al doilea doctorat, în Securitate națională, la Universitatea Națională de Apărare, obținând titlul pe 20 iulie 2011, la o lună și șase zile după primul.

Autoplagiatul și plagiatul semnificativ ridică întrebări serioase privind etica academică și respectarea regulamentelor universitare.

„Repetarea masivă a conținutului, copierea aproape la indigo a ordinii paragrafelor și notelor de subsol, precum și preluarea acelorași greșeli de redactare în ambele teze indică un proces intenționat de reutilizare a aceluiași text, prezentat sub forma a două lucrări doar în aparență diferite.”, susțin jurnaliștii Pressone.

Cazul este considerat un exemplu relevant pentru modul în care două universități militare, Academia de Poliție „Al. I. Cuza” și Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, au acordat titluri de doctor pentru lucrări plagiate, cu conținut aproape identic, încălcând principiul originalității cercetării.

Regulamentele doctorale interzic acordarea a două doctorate pentru același corpus de cercetare, iar plagiatul constituie o încălcare gravă a normelor academice.

„Țone a amenințat redacția PressOne, înainte de publicarea probelor care atestă plagiatul și autoplagiatul masiv din ambele teze de doctorat, că o va da în judecată dacă folosește termenii « plagiat» ori «fraudă academică»”, precizează Pressone.

