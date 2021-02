„Sunt circa 3.500 – 3.600 de persoane care au dezvoltat infecţia cu SARS-CoV-2 după prima doză. Este, de altfel, principalul motiv pentru care aceste persoane nu s-au prezentat la doza de rapel, aşa cum erau programate în platformă”, a declarat Valeriu Gheorghiţă, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, informează Agerpres.



Potrivit lui Gheorghiță, numărul lor este mic în comparație cu cele aproximativ 700.000 de persoane deja vaccinate.



Câte doze au fost pierdute



Potrivit lui Valeriu Gheorghiţă, dozele de vaccin declarate pierdute reprezintă 0,2% din totalul celor distribuite.



„Din toate dozele distribuite până la acest moment, sunt declarate doze pierdute 2.273, ceea ce reprezintă 0,2% din totalul dozelor utilizate. Este mult, practic, sub ceea ce noi ne-am asumat 0,5% şi, respectiv, dacă ştim foarte bine, 10% conform Hotărârii de Guvern. Din punctul de vedere al gestionării dozelor, noi am considerat o limită de circa 0,5% în care am putea să ne încadrăm ca număr de doze pierdute, pentru că se pot întâmpla anumite incidente care compromit lanţul de frig şi pot, evident, să invalideze un număr mare de doze. Din acest punct de vedere, atenţia noastră e una cât se poate de bună şi, în baza procedurilor şi instrucţiunilor, încercăm să reducem la minimul posibil riscul de a se întâmpla asemenea evenimente, dar evident că acest risc nu poate să fie 0”, a indicat preşedintele CNCAV.

