Valeriu Gheorghiță, surprins cu verigheta pe deget. S-a zvonit că face nunta cu Monica Bîrlădeanu în toamnă

Luni, 22 iulie, Valeriu Gheorghiță, în vârstă de 42 de ani, s-a postat pe Facebook cu rectorul UMF Carol Davila, deoarece a obținut titlul de abilitare. În timp ce arăta acest lucru, pe degetul medicului se poate observa o verighetă. Publicația Cancan susține că medicul s-ar fi căsătorit cu Monica Bîrlădeanu.

Recent, și actrița a apărut pe degetul inelar cu mai multe inele, însă până la acest moment nici ea și nici medicul nu au comentat zvonurile dacă s-au căsătorit sau nu. Au păstrat tăcerea la fel cum au făcut de la începutul relației lor, care e una dintre cele mai discrete din showbiz.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță. Foto: România TV

În același timp se speculează că Monica Bârlădeanu și Valeriu Gheorghiță vor face nunta în toamna acestui an, în octombrie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Recomandări Culisele răfuielilor dintre doi baroni de Giurgiu. De ce l-a dat Dan Păsat pe adversarul său, Niculae Bădălău, pe mâna procurorilor DNA

Publicația Cancan a scris despre posibila nuntă a Monicăi Bîrlădeanu cu Valeriu Gheorghiță, s-a zis că cei doi au pus la punct toate detaliile pentru eveniment și că au trimis deja și invitațiile. Evenimentul ar urma să aibă loc avea loc toamna aceasta, în data de 5 octombrie 2024, iar nași le vor fi doi prieteni apropiați, Mariana și Ionuț Tudorache.

Locația aleasă de miri ar fi una specială. Mai exact, nunta se va desfășura la Palatul Snagov, într-un cadru de vis. Invitații vor fi nevoiți să respecte și un dress code impus de Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță – Black Tie. Până acum, cei doi nu au făcut declarații despre nuntă, nici n-au infirmat zvonurile care circulă.

Cine este Valeriu Gheorghiță, iubitul Monicăi Bîrlădeanu

Medicul Valeriu Gheorghiţă a fost coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare anti-COVID-19. În prezent, iubitul Monicăi Bîrlădeanu face parte din echipa medicală a Serviciului Român de Informații, potrivit informațiilor publicate de Adevărul.

Valeriu Gheorghiţă este absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, domeniul medicină generală (militară), cu specializarea boli infecţioase. Monica Bîrlădeanu a confirmat relația cu Valeriu Gheorghiță, după ce s-a speculat că acesta ar fi fost căsătorit. „Dragilor, știu că circulă o știre cu informații eronate vis-a-vis de relația mea personală și ca să nu vă faceți gânduri sau să vă puneți întrebări, îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine: partenerul meu de viață e un bărbat absolut necăsătorit, liber de orice obligație.

Recomandări INTERVIU Ecaterina Locoman, lector la Universitatea din Pennsylvania: „Americanii care îl votează pe Trump aleg împotriva propriilor lor interese”

Nu e o relație ascunsă, doar că am acest principiu de care mă țin, să nu vorbesc public despre viața mea personală. Vă îmbrățisez tare!”.

Și PR-ul celebrei actrițe, Aprilia Ivănescu, a ținut să precizeze că iubitul Monicăi nu este căsătorit, așa cum s-a speculat. „Da, au o relație, dar Valeriu Gheorghiță e un bărbat divorțat de ceva vreme. Nu înțeleg de unde atâta vâlvă. Monica nu vorbește niciodată despre viața personală de principiu și nici acum n-o s-o facă“. Puțini știu că între Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță există o diferență de vârstă, el fiind mai tânăr decât ea. Iubitul vedetei are 41 de ani, în timp ce ea este cu 3 ani mai mare decât el.

Urmărește-ne pe Google News