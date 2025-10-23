Evenimentul are loc pe 26 octombrie pentru a marca cei 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de biserică autocefală. Dar și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie. Dar și la 18 ani după ce-a fost turnată piatra de temelie (29 noiembrie 2007).

Cum arată programul complet al zilei de duminică, 26 octombrie

ora 07:30-10:00. Săvârșirea Sfintei Liturghii, în Catedrala Națională, de către un sobor desemnat oficial, compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați de eparhiile din Patriarhia Română și 12 diaconi, deoarece la Sfințirea Altarului Catedralei, în 25 noiembrie 2018, au slujit doar ierarhi din eparhii, nu și preoți.



Săvârșirea Sfintei Liturghii, în Catedrala Națională, de către un sobor desemnat oficial, compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați de eparhiile din Patriarhia Română și 12 diaconi, deoarece la Sfințirea Altarului Catedralei, în 25 noiembrie 2018, au slujit doar ierarhi din eparhii, nu și preoți. ora 10:15. Sosirea la Catedrala Națională a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.



Sosirea la Catedrala Națională a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. ora 10:30-12:30. Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale săvârșită de cei doi Patriarhi, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. La încheierea slujbei de Sfințire a picturii se va citi Actul de sfințire.



Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale săvârșită de cei doi Patriarhi, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. La încheierea slujbei de Sfințire a picturii se va citi Actul de sfințire. ora 12:30-20:00. Accesul credincioșilor pentru închinarea în Sfântul Altar. Se începe mai întâi cu invitații oficiali din interiorul Catedralei și continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spațiul piațetei Catedralei.



Accesul credincioșilor pentru închinarea în Sfântul Altar. Se începe mai întâi cu invitații oficiali din interiorul Catedralei și continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spațiul piațetei Catedralei. ora 20:00. Credincioșii care se vor afla în exteriorul gardului Catedralei Naționale vor avea acces la rândul de închinare la Sfântul Altar. Aceștia se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale și în zilele următoare: 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie 2025, inclusiv pe timpul nopții.

Recomandări Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani

La ce să fiți atenți înainte de a intra în Catedrala Națională

Patriarhia Română a pregătit mai multe pliante despre Catedrala Națională și evenimentul special de duminică. Unul dintre ele este despre atracțiile de la catedrală înaltă de 120 de metri, dotată cu opt lifturi, clopotele au o greutate totală de 33 de tone și înălțime de 60 de metri.

Porticurile, piațeta și turlele Catedralei Naționale. „Elementele exterioare contribuie la definirea acestui spațiu sacru în peisajul urban al Bucureștiului, ca o mărturie a istoriei și spiritualității românești, sinteză între tradiție și modernitate”, se arată în pliantul Patriarhiei.

Porticuri. Inspirate de pridvoarele brâncovenești, porticurile au un rol estetic și totodată practic, definind spațiul esplanadei. Accesul principal se realizează dinspre cele două porticuri prin intermediul unui pridvor cu arcade, care marchează intrarea în catedrală.



Inspirate de pridvoarele brâncovenești, porticurile au un rol estetic și totodată practic, definind spațiul esplanadei. Accesul principal se realizează dinspre cele două porticuri prin intermediul unui pridvor cu arcade, care marchează intrarea în catedrală. Piațeta. În fața catedralei se întinde o esplanadă concepută pentru a facilita participarea la slujbe. Acest spațiu deschis, cu o suprafață de 11.600 m2 are și capacitatea de a găzdui 23.200 de persoane în timpul evenimentelor liturgice exterioare.



În fața catedralei se întinde o esplanadă concepută pentru a facilita participarea la slujbe. Acest spațiu deschis, cu o suprafață de 11.600 m2 are și capacitatea de a găzdui 23.200 de persoane în timpul evenimentelor liturgice exterioare. „Peștera Sf. Andrei”. Sub esplanadă se află un spațiu subteran de dimensiuni mai mari decât amprenta la sol a catedralei. Cu o capacitate de 6.900 persoane, destinat activităților culturale, catehetice, sociale și organizării unui muzeu.



Sub esplanadă se află un spațiu subteran de dimensiuni mai mari decât amprenta la sol a catedralei. Cu o capacitate de 6.900 persoane, destinat activităților culturale, catehetice, sociale și organizării unui muzeu. Turla principală. Pantocratoru atinge o înălțime de 120 de metri până la baza crucii. La interior, cupola acestei turle adăpostește o icoană a lui Hristos Pantocrator (Atotțiitorul), realizată în mozaic. Această reprezentare iconografică monumentală are un diametru de 12 metri și o suprafață de peste 150 de metri pătrați. Crucea de pe turla principală are 7 metri înălțime și o greutate de 7 tone.



Pantocratoru atinge o înălțime de 120 de metri până la baza crucii. La interior, cupola acestei turle adăpostește o icoană a lui Hristos Pantocrator (Atotțiitorul), realizată în mozaic. Această reprezentare iconografică monumentală are un diametru de 12 metri și o suprafață de peste 150 de metri pătrați. Crucea de pe turla principală are 7 metri înălțime și o greutate de 7 tone. Turla-clopotniță. Este situată pe latura vestică, deasupra exonartexului, adăpostește cele șase clopote ale catedralei, turnate la Innsbruck de către renumita firmă Grassmayr. Acestea au o greutate totală de 33 de tone și sunt amplasate la o înălțime de 60 de metri, iar clopotul principal, cu balans liber, cântărește 25 tone.

Clopotele Catedralei Naționale. Specificații și simbolism

Pe site-ul basilica.ro există un articol detaliat despre clopotele Catedralei Naționale. Patriarhia Română a încredințat însărcinarea de a turna cele șase clopote ale Catedralei firmei Grassmayr din Innsbruck (Austria). Clopotele realizate de această turnătorie sunt adevărate instrumente muzicale, generând peste 50 de tonalități diferite.

Conform sursei citate, sunetul generat de un clopot Grassmayr se compune din octava inferioară, cvinta, terța și octava superioară, toate realizate cu o precizie de șaisprezecimi de semiton. Aliajul de bronz utilizat de această turnătorie, încălzit la o temperatură de 1.150°C.

Clopotul mare are o greutate de circa 25 de tone, având înălțimea și diametrul de aproximativ 3 metri a fost turnat vineri, 11 noiembrie 2016. Fiind unul dintre cele mai mari clopote cu balans liber din Europa.

Celelalte cinci clopote au următoarele greutăți: 3.450 kg, 1.700 kg, 1.000 kg, 750 kg și 450 kg. Toate au fost turnate în data de 21 aprilie 2017. Acestea au ajuns în România în data de 19 mai 2017, după ce au fost testate sonor și acordate.

Sunetul acestora poate fi auzit pe o rază de 15 km, în special la evenimentele și sărbătorile importante. Cele șase clopote sunt inscripționate (de la stânga la dreapta) cu stema Patriarhiei Române, chipul în efigie al Patriarhului României și crucea patriarhală, precum și inscripția: „Binecuvântarea Patriarhului Daniel al României pentru Catedrala Națională – Centenar 1918-2018”.

Peste 50 de sfinți reprezentați pe ușile din bronz ale Catedralei Naționale

Intrarea în Catedrala Națională se face prin 27 de uși de bronz pe care sunt reprezentați Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului, Sfinții Apostoli, dar și sfinți români.

„Ușile reprezintă un element deosebit al lăcașului de cult, acestea cântăresc aproximativ 800 de kilograme fiecare și sunt acționate de un sistem automat de deschidere și închidere”, notează Patriarhia Română.

Ușile din bronz ale Catedralei Naționale: Peste 50 de sfinți reprezentați. Foto: basilica.ro

Cele 27 de uși de bronz sunt realizate de firma germană Strassacker și au un sistem complex de siguranță, proiectat pentru protecția celor aproximativ 5.000 de persoane pe care le poate găzdui catedrala. Sistemul este monitorizat din trei camere de comandă distincte și este integrat în sistemul de management al clădirii (BMS).

Fiecare foaie de ușă cântărește aproximativ 800 de kilograme. Pentru a preveni accidentările, deschiderea este monitorizată constant, iar un sistem de frânare magnetică controlează accelerația necontrolată a ușilor.

Totul despre vitraliile Catedralei Naționale

Conform informațiilor oficiale, vitraliile au fost realizate de meșteri români coordonați de artistul Lucian Butucariu, profesor la Universitatea Națională de Artă, specializat în arta sticlăriei și a vitraliului.

Vitraliul de pe fațada Catedralei Mântuirii Neamului, care ilustrează Înălțarea Domnului are o înălțime de 15 metri și o lățime de 5,5 metri, această lucrare impresionantă este formată din 29 de panouri și a fost realizată într-un timp record de trei luni.

Vitraliile Catedralei Naționale. Foto: basilica.ro

Tehnica de execuție îmbină metodele tradiționale cu materiale moderne de înaltă calitate, majoritatea importate din Germania.

Basilica.ro explică cum procesul începe cu sticla colorată, tăiată cu precizie după desenul de execuție. Detaliile figurative, esențiale pentru reprezentarea sfinților și a scenelor simbolice sunt realizate manual, utilizându-se emailuri și grisaiuri.

Ulterior, fiecare bucată de sticlă este arsă în cuptoare speciale la temperaturi de 580-610°C, proces ce fixează permanent pictura. Vitraliul este apoi integrat într-o structură de tâmplărie metalică.

Catedrala Națională deține cel mai mare iconostas ortodox din lume

Mozaicurile au fost realizate în perioada 2019-2025 și constituie un foarte amplu și complex ansamblu de mozaic, acoperind o suprafață de aproximativ 25.000 mp.

Conform planului iconografic, mozaicurile conțin scene din Vechiul și Noul Testament, evenimente din viața Mântuitorului, ale Sfintei Fecioare Maria, ale Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, și icoane ale sfinților îngeri, proroci și drepți ai Vechiului Testament, apostoli, ierarhi, martiri și mărturisitori din toate epocile istoriei Bisericii.

Realizarea unui metru pătrat de mozaic presupune îmbinarea a aproximativ 10.000 pietricele, aplicate cu un adeziv special pe bază de ciment. Iată câteva cifre inedite!

Iconostasul – având o suprafață de 406,98 mp, cu o lungime de 23,8 metri și o înălțime de 17,1 metri, cuprinde 45 de icoane, dispuse în patru registre.



– având o suprafață de 406,98 mp, cu o lungime de 23,8 metri și o înălțime de 17,1 metri, cuprinde 45 de icoane, dispuse în patru registre. Icoana Maicii Domnului Platytera , din absida altarului, cu o înălțime de 16 metri, este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului în mozaic din România și una dintre cele mai mari din lumea ortodoxă.



, din absida altarului, cu o înălțime de 16 metri, este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului în mozaic din România și una dintre cele mai mari din lumea ortodoxă. Icoana Pantocrator din turla principală a Catedralei măsoară 12 metri în diametru; chipul Mântuitorului are dimensiunea de 4,5 metri și a fost lucrat de Alina Codrescu, folosindu-se 2.400 kg de piese.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE