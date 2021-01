Alexandru Rafila a vorbit despre copii până în 16 ani și despre femeile gravide, precizând că aceste cazuri nu au fost încă introduse în studiile clinice.

”În primul rând, vaccinul este contraindicat la persoanele care au alergii comune. Am auzit și eu tot felul de lucruri, că cineva are alergie la penicilină… nu are nicio legătură alergia la un antibiotic, de exemplu, cu acest vaccin. Aceste persoane trebuie vaccinate, mai ales dacă au boli cronice”, a declarat Alexandru Rafila.

”În ceea ce privește femeile gravide și copiii de până la 16 ani, într-adevăr, ei nu au fost introduși în studiul clinic. Asta nu înseamnă că vaccinul nu este eficace. Probabil că în viitor vor beneficia și gravidele de vaccinare, rămâne ca timpul să confirme acest lucru”, a adăugat Alexandru Rafila.

Reprezentantul României le OMS a menționat că nu sunt contraindicații ale vaccinului anti-COVID-19 la persoanele cu boli oncologice, iar reacțiile adverse nu sunt periculoase.

”Nu sunt contraindicații, de exemplu, la persoanele cu boli oncologice. Singurul lucru care trebuie luat în considerare este legat de tratamentul care este efectuat într-o anumită perioadă și care ar putea să impieteze asupra eficacității vaccinului”, a spus Alexandru Rafila.

”Nu este vorba despre siguranța vaccinului, ci de faptul că o persoană care face, de exemplu, un tratament care duce la imunosupresie s-ar putea să nu producă anticorpi după vaccinare. Reacțiile adverse la aceste persoane nu sunt de așa natură încât să contraindice vaccinarea”, a conchis Alexandru Rafila.

Vaccinarea anti-COVID-19 a început luni în toate județele , autoritățile anunțând că se așteaptă la imunizarea a aproximativ 20.000 de persoane pe zi.

