Toată scena s-a petrecut duminică, în cel mai vestic oraș al țării. Două tinere au asistat la gestul teribil al bărbatului care ar avea probleme psihice.

„Eram împreună cu o prietenă și am auzit din curtea unui om cum bătea cu brutalitate un câine. L-a lovit cu piciorul, ciocanul și cu încă ceva metalic, nu am putut vedea ce. Ne-am băgat amândouă și am strigat la el să lase câinele în pace și a ieșit la poartă. Îl ținea de gât și avea ciocanul în mână, m-am dus să-l opresc și a ridicat mâna la mine, a vrut să mă lovească, dar nu l-am lăsat. După a dat cu piciorul și a zburat câinele efectiv, după l-a lovit cu ciocanul în cap și l-a omorât acolo. L-a dus pe câmp…”, a povestit Bianca, una dintre tinere.

Reprezentanții Asociației Rin Tin Tin din Sânnicolau Mare, județul Timiș, au anunțat că vor depune plângere la poliție și au luat cadavrul cățelului pentru autopsie. Ei au făcut public un filmuleț cu stăpânul cățelului de doar patru luni, în care individul spune că e dreptul lui să-l omoare, pentru că „sare la oameni la picioare, când sare îl omor”.

Citeşte şi:

Grupul de Comunicare Strategică avertizează asupra unui mesaj fals în online, atribuit lui Raed Arafat

Focarul Covid-19 din Olt se extinde. Încă cinci polițiști și patru angajați ai ISU, infectați

Focar de Covid-19 la o primărie din județul Prahova. 10 angajați, confirmați cu noul coronavirus

PARTENERI - GSP.RO Declarație de dragoste în direct pentru Alexa. Anamaria Prodan a recunoscut: "Laur știe!”

PARTENERI - PLAYTECH.RO Ce dramă pentru Carmen Iohannis. Soția președintelui, momente tulburătoare. E oribil ce i s-a întâmplat

HOROSCOP Horoscop 13 iulie 2020. Gemenii au capacitatea de a se concentra pe ce îi interesează