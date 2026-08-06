Principalul factor al acestei contracții este reprezentat de reducerea numărului de turiști români, unde s-a consemnat o scădere de -6,8% la sosiri pe parcursul primelor șase luni.

În structura totală a sosirilor din prima jumătate a anului, românii au reprezentat 78,6%, în timp ce vizitatorii străini au însumat 21,4%. Segmentul de incoming (turiștii străini care vizitează România) a continuat totuși să crească cu +7,3% în primul semestru, compensând parțial pierderile de pe piața internă.

Scăderile se reflectă direct și în numărul de înnoptări. În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, s-au înregistrat 10.804,1 mii de înnoptări, o diminuare cu -6,7% față de primul semestru din 2025. Turiștii români au acoperit 77% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare, având o durată medie a sejurului de 1,9 zile, în timp ce turiștii străini au generat 23% din înnoptări, cu o durată medie de 2,1 zile.

Luna iunie adâncește prăpastia în turism

Evoluția din prima lună a verii a confirmat dificultățile din sector. În iunie 2026, numărul sosirilor turiștilor români în cazările clasificate a scăzut cu -5,3% față de iunie 2025. În același timp, numărul nopților petrecute de români în unitățile hoteliere s-a redus cu -9,4%.

În schimb, sosirile turiștilor străini au înregistrat în luna iunie un avans de +9,5% comparativ cu anul precedent, deși ritmul a fost mai lent decât în luna mai 2026, când creșterea fusese de +16,2%. Înnoptările vizitatorilor străini au crescut cu +12,1% în iunie, menținând o dinamică similară cu cea din luna mai (+13%).

Prăbușirea plăților cu vouchere de vacanță și scurtarea sejururilor

O analiză a cauzelor arată că schimbările legislative și fiscale au lovit direct în bugetele de călătorie ale românilor. Utilizarea voucherelor de vacanță a înregistrat o prăbușire abruptă de peste 65%, eliminând unul dintre pilonii principali care susțineau turismul intern și fiscalizarea serviciilor. Diminuarea acestui sprijin a redus puterea de cumpărare a populației și a favorizat migrarea către forme de cazare nefiscalizate.

Totodată, instabilitatea cadrului fiscal, ritmul lent de dezvoltare a infrastructurii și presiunea pe costuri din sectorul HoReCa au determinat o reconfigurare a vacanțelor. Turiștii au început să își drămuiască mai atent bugetul. Dacă în anii anteriori durata medie a sejurului estival pe litoralul românesc era de 5 nopți, în sezonul 2026 aceasta s-a redus la doar 3,5 nopți.

„Dacă în prima parte a anului trecut am asistat la o perioadă de stagnare, în care reculul turismului intern a fost compensat de evoluția pozitivă a segmentului de incoming, în a doua jumătate a anului tendința de scădere a sosirilor turiștilor români s-a accentuat vizibil. Diminuarea voucherelor de vacanță și creșterea costurilor influențează direct decizia de călătorie. De la 1 august vedem litoralul plin, iar vânzările last minute s-au suprapus cu rezervările din Înscrieri Timpurii, dar acest vârf de sezon nu poate recupera integral scăderile înregistrate anterior”, a punctat Adrian Voican, președintele Bibi Group4Travel.

Investiții premium, extinderea All Inclusive și noi poluri de divertisment

În ciuda contextului general dificil, piața turistică din România prezintă și puncte de reziliență, susținute în special de investițiile private în spații premium și noi concepte de relaxare.

Segmentul serviciilor All Inclusive de pe litoralul românesc a cunoscut o extindere continuă, ajungând la un total de 70 de hoteluri care oferă astfel de pachete – o creștere cu 20% față de sezonul trecut. Căutarea predictibilității financiare a făcut ca rezervările pentru All Inclusive să crească cu aproximativ 15% prin agenții.

Pe plan investițional, infrastructura de lux a primit un impuls prin deschiderea Grand Hotel President, al doilea hotel de 5 stele din Băile Felix, dar și prin inaugurarea Radisson Blu Hotel Cota 1400 Sinaia. Unități de cazare cotate la 5 stele au apărut și în zona Parcului Natural Bucegi.

Zona de divertisment a marcat de asemenea pași importanți. Stațiunea Costinești s-a profilat ca un pol al evenimentelor estivale prin spațiul Nibiru, unde s-a desfășurat festivalul Beach, Please!, eveniment ce a adunat peste 150.000 de participanți. Ecoturismul și activitățile în aer liber derulate de BIBI Adventures au atras cu aproape 20% mai mulți participanți decât în anul anterior, iar regiuni precum Delta Dunării și stațiunile balneare au reținut un grad stabil de interes din partea publicului.

Unde au mers românii și ce urmează pentru sezonul rece

În preferințele turiștilor care au ales vacanțe interne în prima jumătate a anului 2026, litoralul a dominat alegerile, stațiunile Eforie Nord, Mamaia, Mamaia Nord, Jupiter și Saturn adunând 65% din pachetele vândute pe acest segment. La munte, Sinaia, Predeal, Păltiniș și Poiana Brașov au concentrat 55% din opțiuni, în timp ce în zona balneară Băile Felix, Călimănești-Căciulata, Băile Govora și Băile Herculane au reprezentat 60% din rezervări.

În Delta Dunării, localitățile Jurilovca, Mahmudia, Sfântu Gheorghe și Sulina au atras 57% din opțiunile pentru această zonă, iar la capitolul city-break-uri interne au fost preferate orașele Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca și Oradea.

Pentru perioada următoare, reprezentanții din industrie susțin că redresarea depinde de un cadru fiscal predictibil, investiții continue și înființarea unui Organism de Management al Destinației (OMD) la nivel național. În paralel, touroperatorii au lansat deja campaniile de Înscrieri Timpurii pentru pachetele de Crăciun și Revelion 2026-2027, mizând pe tarife avantajoase pentru a stabiliza cererea pe perioada iernii.

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