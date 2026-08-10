Formată din Marius Moga și Randi, trupa a confirmat la acea vreme spectacolele, însă cu precizarea că doar Randi va merge să cânte, în timp ce Marius Moga nu va fi prezent pe scenă.

La scurt timp după ce s-a aflat că Morandi va cânta în fața publicului rus, Randi a fost pus la zid pe internet, iar recent Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România a afirmat că este în dezacord total cu evenimentul din Abhazia.

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„Ministerul Afacerilor Externe al României își exprimă dezacordul ferm cu privire la concertul trupei Morandi, programat pentru 7 august 2026 la Sukhumi, Georgia, în regiunea separatistă Abhazia. Rămânând fermă în politica sa de nerecunoaștere, România își reafirmă sprijinul neclintit pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional”, a fost mesajul transmis de MAE.

Pentru a se apăra, Randi a postat atât pe pagina lui de Instagram, cât și pe pagina Morandi, un mesaj prin care explică de ce a mers să cânte în fața poporului rus, afirmând că un artist ar trebui să se ducă acolo unde publicul îi cere.

„Către cei care ne-au condamnat pentru că ne-am adus muzica acolo unde era cel mai mult nevoie de ea… Nu am pretins niciodată că înțelegem lumea în toată complexitatea ei. Poate că nu o vom înțelege niciodată. Suntem pur și simplu artiști și poate că idealiștii din noi încă îndrăznesc să creadă că omenirea poate deveni mai bună decât este astăzi. Nu cunoaștem toate poveștile care i-au transformat pe cei aflați la putere în oamenii care au devenit. Știm că lumea este adesea mai pragmatică decât și-ar dori artiștii să fie, un loc în care corectitudinea politică este prea des pusă mai presus de simplul fapt de a fi om.

Au existat momente în care corectitudinea politică s-a transformat în tăcere, tăcerea în indiferență, iar indiferența a făcut ca omenirea să piardă o parte din sufletul său. Refuzăm să credem că ar trebui să aibă granițe compasiunea. Suntem artiști! Nu noi alegem locurile în care muzica noastră este necesară, oamenii o fac. Cântecele noastre nu au întrebat niciodată pe nimeni unde s-a născut, ce limbă vorbește, sub ce steag trăiește sau în ce alege să creadă. Muzica are o singură patrie: inima omului.

De ani de zile am văzut străini cântând aceleași versuri cu lacrimi în ochi, îmbrățișându-se fără să aibă nevoie de o limbă comună. În acele momente nu au existat dușmani, națiuni sau diviziuni, doar oameni care și-au amintit, fie și pentru câteva minute, că aparțin unii altora. Poate că cea mai mare iluzie pe care am creat-o este că liniile trasate pe hărți definesc cine suntem. Nu o fac!

Poveștile pe care le-am moștenit despre noi, despre identitățile noastre, despre trecutul nostru, despre diferențele noastre, ne-au îndepărtat adesea mai mult decât am fost meniți să fim. Sub fiecare steag bate inima unui om. Dincolo de fiecare graniță stă cineva care râde, plânge, visează, se teme, iubește și speră exact așa cum o facem și noi.

Suntem cu toții călători temporari sub același cer. Suntem cu toții fragmente ale aceleiași lumini. Da, omenirea a făcut greșeli teribile. Și poate că încă le facem! Cei care conduc națiuni pot uneori să piardă din vedere oamenii pe care ar fi trebuit să-i protejeze. Pot uita de compasiune! Pot chiar uita de umanitate. Dar noi nu putem!

Pentru că, dacă artiștii încetează să creadă în oameni, cine va aminti lumii ce ar putea deveni ea? Nu facem muzică pentru a lua partea cuiva. O facem pentru a le aminti oamenilor că, mult înainte să aparținem unei țări, ideologii, religii sau narațiuni politice, noi am aparținut unii altora. Pentru cei care au venit înaintea noastră, pentru cei care sunt aici astăzi, pentru cei care vor moșteni această lume după ce vom pleca noi… Să le lăsăm ceva mai măreț decât conflictele noastre! Să le lăsăm curajul de a iubi. Pentru că iubirea nu a aparținut niciodată unei singure națiuni. Iubirea aparține umanității. Putem fi mai buni. Iubirea este răspunsul”, a scris Randi în mediul online.

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