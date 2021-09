Aproape 3 milioane de elevi au început, luni, noul an școlar, fiind al doilea an în care școala începe în pandemie. Până în prezent au fost vaccinați anti-COVID 177.801 de adolescenți din categoria de vârstă 12-19 ani.

„Potrivit datelor centralizate de INSP (9 septembrie) până acum au fost vaccinate cu cel puțin o doză 177.801 persoane din categoria de vârstă 12-19 ani, din care 147.340 au deja schema completă. Toamna aceasta vom discuta mai mult despre responsabilitate, protecție și precauție! Ne dorim ca școlile să aibă porțile deschise până la sfârșitul anului școlar și vom căuta noi modalități prin care vaccinurile anti-COVID să fie disponibile și în unitățile de învățământ”, a transmis Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, luni, pe Facebook.

Andrei Baciu a făcut și topul județelor cu cei mai mulți elevi vaccinați:

București – 26.168 de persoane

Cluj – 11.121 de persoane

Iași – 8.730 de persoane

Constanța – 7.495 de persoane

Timiș – 7.241 de persoane

Sorin Cîmpeanu, ministrul educaţiei a spus, luni, la ceremonia de deschidere a anului şcolar de la Liceul Tehnologic Carol I din Valea Doftanei, că 10.000 de elevi s-au vaccinat anti-COVID în ultimele 10 zile.

„În ultimele 10 zile s-au vaccinat 10.000 de elevi, am depăşit pragul de 15% proporţia elevilor vaccinaţi. Una din trei persoane vaccinate în ultimele zece zile la nivel naţional cu vaccinul Pfizer este elev”, a anunțat Cîmpeanu.

De asemenea, Klaus Iohannis, președintele României, a fost prezent, luni, la festivităţile organizate la începutul anului şcolar de la Liceul Tehnologic Carol I din comuna prahoveană Valea Doftanei. Șeful statului a transmis că menținerea școlilor cu prezență fizică „depinde de fiecare dintre noi”, precizând că în acest context vaccinarea este esențială.

„A trebuit să ne adaptăm cu toții cât se poate de repede și de bine pentru a continua procesul de educație concomitent cu apărarea sănătății oamenilor. În acest an reînceperea anului școlar are loc, din păcate, tot sub spectrul pandemiei, tocmai de aceea menținerea școlilor deschise cu prezență fizică depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, respectarea normelor sanitare și vaccinarea, fiind esențiale”, a declarat Klaus Iohannis, luni, la ceremonia care a avut loc la Liceul Tehnologic din Valea Doftanei, județul Prahova.

Părinții se vor putea imuniza alături de elevi

Odată cu începerea școlii, pe 13 septembrie, elevii de peste 12 ani, dar și părinții sau angajații școlilor se vor putea imuniza și la școală.

„Ne dorim ca părinții sau orice fel de aparținător sau oricine însoțește copilul la unitatea de învățământ să se poată vaccina împreună cu copiii, pentru că aici intervine conceptul siguranței familiei. Vedem că sunt familii nevaccinate, din momentul în care un singur membru s-a infectat, imediat s-au infectat și ceilalți”, a spus Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, duminică, într-o intervenție la Digi24.

Pentru sistemul preuniversitar, activitatea de vaccinare debutează pe 13 septembrie și se va încheia pe 15 noiembrie, iar pentru învățământul universitar debutează la 1 octombrie și se finalizează pe 1 decembrie.

