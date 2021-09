„A trebuit să ne adaptăm cu toții cât se poate de repede și de bine pentru a continua procesul de educație concomitent cu apărarea sănătății oamenilor. În acest an reînceperea anului școlar are loc din păcate tot sub spectrul pandemiei, tocmai de aceea menținerea școlilor deschise cu prezență fizică depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, respectarea normelor sanitare și vaccinarea, fiind esențiale”, a declarat Klaus Iohannis, luni, la ceremonia care a avut loc la Liceul Tehnologic din Valea Doftanei, județul Prahova.

Şeful statului a mulţumit profesorilor, elevilor şi părinţilor pentru eforturile depuse în continuarea procesului de educaţie în perioada crizei sanitare și a avut un mesaj pentru elevi.

„Să vă bucurați de tot ce este mai frumos în procesul educațional, să porniți în această aventură fascinantă a cunoașterii alături de dascăli, să interacționați, să comunicați cât mai mult cu colegii. În același timp trebuie să fim cu toții conștienți că pandemia nu s-a încheiat. Este important să respectăm cu strictețe măsurile stabilite de autorități pentru a ne proteja pe noi și pe cei dragi”, a mai transmis Klaus Iohannis.

La ceremonia de deschidere a anului şcolar de la liceul din Valea Doftanei a fost prezent, de asemenea, ministrul educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

Citeşte şi:

Un turist a murit în Albania, după ce balustrada balconului camerei sale a cedat

6 dintre cei 9 copii internați cu COVID la ATI în toată țara se află în Iași. Medic: „Majoritatea au și alte probleme de sănătate”

Italia investighează presupusa răpire a băiețelului care a supraviețuit, în luna mai, accidentului de telecabină

PARTENERI - GSP.RO CTP, despre Emma Răducanu: „Vă spun ceva care n-o să vă placă”. Gazetarul a subliniat un lucru important

Playtech.ro ȘOC! Directorul OMS, anunț categoric despre a treia doză de vaccin: ‘Nu mai pot să tac’

Observatornews.ro Momentul în care o şoferiţă din Iași trage de volan și izbeşte un motociclist, aruncându-l pe contrasens

HOROSCOP Horoscop 13 septembrie 2021. Leii au parte de lecții de viață deosebit de importante, dar care vin subtil

Știrileprotv.ro Simona Halep a caracterizat triumful Emmei Răducanu la US Open într-un singur cuvânt

Telekomsport Britanica Emma Răducanu, marcată de ce i-a spus tatăl său, care e român! Ea tocmai câştigase US Open: "Am vorbit cu părinţii mei"

PUBLICITATE INTERVIU cu Alin Puiu, Antreprenor/CEO AltKFC: “AltKFC este un concept revoluționar de restaurant”