„Avem în circuit legea aceea nouă pentru modificările legate de serviciul militar voluntar. Am schimbat unele lucruri faţă de ceea ce era iniţial, astfel încât am văzut că noi suntem deja într-o situaţie foarte bună. Mi se pare că în primele trei săptămâni de la lansarea unei noi selecţii pentru voluntari, pe 1.500 de locuri, dacă nu mă înşel, am avut deja peste 5.000 de candidaţi şi continuă înscrierile. Înseamnă că există o atractivitate pentru asta”, a afirmat Vasile Dîncu, aflat la Breaza, la o ceremonie organizată la Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir”, potrivit news.ro.

Ministrul apărării a precizat că în urma discuţiilor purtate cu oameni din afara sistemului militar se vor face modificări în ceea ce priveşte voluntariatul în armată.

„Mai trebuie însă să facem câteva lucruri, acestea ţin de a face o compatibilitate între cerere şi ofertă. Civilii mi-au spus multe lucruri din ceea ce ne lipseşte, inclusiv drepturile pe care trebuie să le acorzi, inclusiv tipul de beneficii pe care trebuie să le acorzi unui om care se pune în serviciul naţiunii”, a adăugat Dîncu.

Și a detaliat: „Sunt câteva lucruri care ţin de indemnizaţii, ţin de regimul pe care-l au, de termenele la care trebuie să se prezinte la unitatea, posibilitatea de a lucra în străinătate şi de a veni de acolo în cazul în care este mobilizat. Toate acestea le-am rezolvat”.

La începutul lunii mai, Vasile Dîncu a spus că proiectul de lege pentru stagiul militar voluntar nu prevede reintroducerea obligativității, ci doar voluntariatul, iar cei care se vor înscrie vor fi plătiți.

