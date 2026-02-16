Kim Jong-un a vizitat personal complexul cu mii de locuințe

Un complex cu mii de locuințe pentru familiile soldaților nord-coreeni care au murit în timpul războiului din Ucraina a fost finalizat la Phenian. Kim Jong-un a vizitat personal noua „Stradă Saeppyol”, unde s-a întâlnit cu locuitorii și a fost însoțit de fiica sa, Kim Ju-ae, despre care se speculează că ar fi aleasă drept succesoare, conform surselor media, conform Euronews.

„Tinerii martiri, care și-au sacrificat întreaga viață pentru patria lor, vor fi recompensați”, a declarat liderul nord-coreean cu ocazia inaugurării cartierului.

Propaganda din Coreea de Nord a intensificat omagierea soldaților trimiși pe frontul din Ucraina

În ultimele luni au fost ridicate un muzeu și un zid memorial, gesturi interpretate de analiști drept încercări ale lui Kim Jong-un de a consolida unitatea internă și de a preveni eventuale nemulțumiri ale populației.

Câți militari nord-coreeni au murit sau au fost grav răniți în Ucraina

Stabilirea unui număr exact de victime în rândul trupelor nord-coreene este dificilă, deoarece nici Moscova, nici Phenianul nu publică date oficiale despre pierderi. Totuși, conform celor mai recente estimări furnizate de Serviciul Național de Informații (NIS) din Coreea de Sud ar fi vorba de peste 6.000 de militari, morți sau răniți.

Deși ultimul raport combină morții cu răniții, estimările anterioare din toamna anului 2025 indicau aproximativ 2.000 de soldați uciși.

Aceștia fac parte dintr-un contingent total de aproximativ 11.000 – 15.000 de militari trimiși de Kim Jong-un pentru a sprijini forțele ruse, în special în regiunea Kursk.

Kim Jong-un, îmbrăcat într-un costum închis la culoare, atinge cu ambele mâini fața unui soldat în uniformă militară camuflată. În jurul lor se află rânduri de soldați nord-coreeni, toți în uniforme verzi, unii aplaudând și zâmbind
Kim Jong-un ordonă soldaților din Nord Coreea sa se autodetoneze. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia images

Kim Jong-un l-a cerut soldaților nord-coreeni trimiși să lupte pentru Rusia să se sinucidă, dar să nu fie luați prizonieri

Liderul nord-coreean Kim Jong-un le ordonă militarilor trimiși pe frontul din Ucraina să nu se predea niciodată și, în caz de risc de capturare, să se detoneze cu grenade. Informațiile sunt confirmate de mai multe surse sud-coreene, scrie publicația Novoe Vremya.

Propaganda folosește un limbaj asemănător cu cel religios, prezentând sacrificiul ca pe o formă de „viață veșnică”. Potrivit surselor citate, în Coreea de Nord a apărut chiar și un slogan nou, folosit în procesul de instruire: „Să învățăm de la soldații care s-au aruncat în aer.”

Liderul nord-coreean, în vârstă de 42 sau 43 de ani, urmează să își anunțe prioritățile politice pe următorii cinci ani la congresul de partid. Experții cred că Kim Jong-un, aflat la conducere din 2012, își va consolida puterea.

Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%
Știri România 19:14
Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%
Cristian Tudor Popescu îi cere lui Nicușor Dan să ia atitudine la Washington, „dar, pentru asta, politica externă trebuie făcută de oameni de valoare"
Știri România 18:34
Cristian Tudor Popescu îi cere lui Nicușor Dan să ia atitudine la Washington, „dar, pentru asta, politica externă trebuie făcută de oameni de valoare”
Concurentul care l-a surprins pe Daniel Pavel la „Desafio: Aventura": „Om foarte pătimaș". Ce a spus despre fetele din competiție și cine merita premiul de popularitate
Exclusiv
Stiri Mondene 18:03
Concurentul care l-a surprins pe Daniel Pavel la „Desafio: Aventura”: „Om foarte pătimaș”. Ce a spus despre fetele din competiție și cine merita premiul de popularitate
Power Couple 16 februarie 2026. Anunțul cu care Dani Oțil i-a speriat pe concurenți: „Fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif"
Stiri Mondene 17:42
Power Couple 16 februarie 2026. Anunțul cu care Dani Oțil i-a speriat pe concurenți: „Fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif”
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.ro
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Salariile militarilor și polițiștilor nu se taie, a decis coaliția. Ce se întâmplă cu taxele și impozitele locale și ce alte măsuri s-au luat
Politică 16:48
Salariile militarilor și polițiștilor nu se taie, a decis coaliția. Ce se întâmplă cu taxele și impozitele locale și ce alte măsuri s-au luat
Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor
Politică 16:28
Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor
