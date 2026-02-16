Kim Jong-un a vizitat personal complexul cu mii de locuințe

Un complex cu mii de locuințe pentru familiile soldaților nord-coreeni care au murit în timpul războiului din Ucraina a fost finalizat la Phenian. Kim Jong-un a vizitat personal noua „Stradă Saeppyol”, unde s-a întâlnit cu locuitorii și a fost însoțit de fiica sa, Kim Ju-ae, despre care se speculează că ar fi aleasă drept succesoare, conform surselor media, conform Euronews.

„Tinerii martiri, care și-au sacrificat întreaga viață pentru patria lor, vor fi recompensați”, a declarat liderul nord-coreean cu ocazia inaugurării cartierului.

Propaganda din Coreea de Nord a intensificat omagierea soldaților trimiși pe frontul din Ucraina

În ultimele luni au fost ridicate un muzeu și un zid memorial, gesturi interpretate de analiști drept încercări ale lui Kim Jong-un de a consolida unitatea internă și de a preveni eventuale nemulțumiri ale populației.

Câți militari nord-coreeni au murit sau au fost grav răniți în Ucraina

Stabilirea unui număr exact de victime în rândul trupelor nord-coreene este dificilă, deoarece nici Moscova, nici Phenianul nu publică date oficiale despre pierderi. Totuși, conform celor mai recente estimări furnizate de Serviciul Național de Informații (NIS) din Coreea de Sud ar fi vorba de peste 6.000 de militari, morți sau răniți.

Deși ultimul raport combină morții cu răniții, estimările anterioare din toamna anului 2025 indicau aproximativ 2.000 de soldați uciși.

Aceștia fac parte dintr-un contingent total de aproximativ 11.000 – 15.000 de militari trimiși de Kim Jong-un pentru a sprijini forțele ruse, în special în regiunea Kursk.

Kim Jong-un ordonă soldaților din Nord Coreea sa se autodetoneze. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia images

Kim Jong-un l-a cerut soldaților nord-coreeni trimiși să lupte pentru Rusia să se sinucidă, dar să nu fie luați prizonieri

Liderul nord-coreean Kim Jong-un le ordonă militarilor trimiși pe frontul din Ucraina să nu se predea niciodată și, în caz de risc de capturare, să se detoneze cu grenade. Informațiile sunt confirmate de mai multe surse sud-coreene, scrie publicația Novoe Vremya.

Propaganda folosește un limbaj asemănător cu cel religios, prezentând sacrificiul ca pe o formă de „viață veșnică”. Potrivit surselor citate, în Coreea de Nord a apărut chiar și un slogan nou, folosit în procesul de instruire: „Să învățăm de la soldații care s-au aruncat în aer.”

Liderul nord-coreean, în vârstă de 42 sau 43 de ani, urmează să își anunțe prioritățile politice pe următorii cinci ani la congresul de partid. Experții cred că Kim Jong-un, aflat la conducere din 2012, își va consolida puterea.

