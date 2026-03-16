Rolul esențial al fosforului și azotului

Fosforul este crucial pentru crearea ADN-ului și ARN-ului, molecule care stochează și transmit informația genetică, în timp ce azotul este o componentă de bază a proteinelor, esențiale pentru celule, relatează portalul web MSN.

Potrivit unui studiu condus de dr. Craig Walton de la ETH Zurich, viața poate apărea doar pe planete care se află în așa-numita „zonă locuibilă chimică” – unde există un echilibru perfect între oxigen, fosfor și azot în mantaua planetei.

„Puteți întâlni o planetă care pare ideală, cu oceane și uscat, dar să descoperiți că nu există viață și nici posibilitatea apariției acesteia, deoarece lipsesc elementele esențiale”, explică dr. Walton pentru Daily Mail.

Prezența apei și a oxigenului nu sunt suficiente, conform studiului

Deși apa și oxigenul sunt fundamentale pentru viață, prezența lor nu este suficientă. Echilibrul oxigenului în momentul formării planetei influențează cantitatea de fosfor și azot disponibilă pentru susținerea vieții.

Când o planetă trece de la starea de rocă topită la solidificare, elementele grele, precum fierul, se scufundă spre nucleu, în timp ce cele mai ușoare, precum oxigenul, ajung la suprafață. Dacă oxigenul este prea mult, fosforul rămâne blocat în manta, iar azotul este eliminat în atmosferă și pierdut în spațiu. Dacă oxigenul este prea puțin, fosforul este atras în nucleu și devine inaccesibil.

„Prea mult sau prea puțin oxigen în ansamblul planetei – nu în atmosferă în sine – o face nepotrivită pentru viață, deoarece blochează nutrienții esențiali în nucleu”, subliniază dr. Walton.

Modelele numerice ale cercetătorilor indică o bandă extrem de îngustă în care oxigenul este suficient pentru ca fosforul și azotul să fie abundente în manta.

Marte nu se încadrează într-o zonă locuibilă, conform studiului

Potrivit estimărilor, numărul planetelor cu adevărat locuibile ar putea fi mult mai mic decât se credea anterior, conform MSN. Această concluzie ar putea schimba fundamental modul în care oamenii de știință caută viață extraterestră.

„Ar fi foarte dezamăgitor să călătorim până la o planetă pentru a o coloniza și să descoperim că nu există fosfor pentru a cultiva hrană”, avertizează dr. Walton.

„Ar fi mai bine să verificăm condițiile de formare ale planetei înainte, la fel cum ne asigurăm că masa este bine gătită înainte de a o mânca”.

Conform studiului, Marte nu se încadrează într-o zonă locuibilă chimică.

„Condițiile de formare ale planetei Marte înseamnă că există mai mult fosfor decât pe Pământ, ceea ce ar putea facilita cultivarea hranei acolo”, explică dr. Walton.

Totuși, nivelurile scăzute de azot și prezența unor săruri toxice la suprafață determină planeta să fie departe de a fi locuibilă în prezent.

Cercetătorii recomandă să se acorde mai multă atenție compoziției chimice a exoplanetelor în căutarea vieții extraterestre.

