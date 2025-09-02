„O scânteie mecanică produsă pe tubulatura din interiorul halei unde se fabrica pal a cauza explozia produsă luni dimineaţă la fabrica de pal din Sebeş”, a transmis ISU Alba pentru News.ro.

Explozia urmată de incendiu a provocat patru victime: trei persoane cu arsuri și una cu politraumatisme. Pompieri din Alba, Sibiu și Mureș au fost mobilizați pentru stingerea incendiului.

Forța exploziei a fost atât de mare încât flăcările și coloana densă de fum au putut fi observate de la distanțe considerabile.

Martorii au relatat că, în momentul producerii incidentului, două persoane au suferit arsuri, iar alte două au fost rănite în urma traumelor provocate de suflul exploziei.

Un tânăr aflat într-un program de internship a povestit că deflagrația s-ar fi produs într-un buncăr unde se amestecau materiale, acolo unde exista deja o „problemă mecanică” în timpul lucrărilor.

